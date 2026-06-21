Ο μαρτυρικός θάνατος της Σταυρούλας και οι θεατρινισμοί του 43χρονου – Δεμένη και φιμωμένη βρέθηκε η σορός της

Υπέφερε πριν ξεψυχήσει η άτυχη 45χρονη – Της κατάφερε δύο μαχαιριές σε σημείο κοντά στην καρδιά.

Μαρτυρικός, όπως όλα δείχνουν, ήταν ο θάνατος της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η σορός της οποίας -όπως έχει ήδη γράψει το Cretalive – βρέθηκε σε χωράφι που απείχε πέντε χιλιόμετρα από το σπίτι που νοίκιαζε ο 43χρονος Σκοπιανός και καθ’ ομολογία δολοφόνος της.

Σύμφωνα με πληροφορίες – οι επίσημες ανακοίνωσεις αναμένονται αύριο Δευτέρα – η 45χρονη γυναίκα φέρεται να υπέφερε πριν ξεψυχήσει καθώς η σορός της δεμένη με τάι-ραπ στα χέρια και στα πόδια, και φιμωμένη με μονωτική ταινία που είχε περαστεί 6-7 φορές.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο 43χρονος στην ομολογία του, το έγκλημα δεν ήταν προσχεδιασμένο, αλλά προέκυψε έπειτα από έντονο καβγά που σημειώθηκε στις 30 Μαΐου στο σπίτι όπου διέμενε ως ενοικιαστής της 45χρονης.

Η ερωτική σχέση που σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του 43χρονου διατηρούσαν στο παρελθόν οι δυο τους, φέρεται να ήταν η αιτία του καβγά.

Όπως γράφει το protothema.gr, ο καβγάς έγινε έντονος, άρχισαν να σπρώχνονται και εκείνη τον χτύπησε, με τον Σκοπιανό να παίρνει ένα μπουκάλι μπύρα που ήταν πάνω στο τραπέζι και να την χτυπάει, μέχρι που αυτό έσπασε.

Στη συνέχεια, και ενώ η Σταυρούλα φώναζε και ζητούσε βοήθεια, της έκλεισε το στόμα, χρησιμοποιώντας ακόμη και μονωτική ταινία περασμένη έξι έως επτά φορές. Πάνω στον καβγά, της κατάφερε δύο μαχαιριές σε σημείο κοντά στην καρδιά. Ακολούθως, την έδεσε με πλαστικά δεματικά (tie wrap), τύλιξε το σώμα της με τέσσερις σακούλες και την άφησε στο πάτωμα.

Νωρίς το πρωί της επόμενης ημέρας, έβαλε το άψυχο σώμα της Σταυρούλας Λεβεντάκη στο μικρό βαν που χρησιμοποιούσε και το μετέφερε στο χωράφι του, στην περιοχή Βατόλακκος, περίπου πέντε χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι όπου διαπράχθηκε το έγκλημα.

Στη συνέχεια ο 43χρονος έσκαψε έναν μεγάλο λάκκο και τοποθέτησε μέσα τη σορό της 45χρονης. Αφού την έθαψε, παρέμεινε στο σημείο για λίγες ώρες και ακολούθως επέστρεψε στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να αποσπάσουν την ομολογία του λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής, μετά από πολύωρη ανάκριση που είχε ξεκινήσει από τις 10 το πρωί του Σαββάτου. Ο 43χρονος «έσπασε» όταν οι αστυνομικοί τού παρέθεσαν συγκεκριμένα στοιχεία που έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

Προσπάθησε συστηματικά να αποπροσανατολίσει τις αρχές

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα ο καθ’ ομολογίαν δράστης προσπαθούσε συστηματικά να αποπροσανατολίσει τις αρχές. Με δόλιο τρόπο, επιχείρησε να στρέψει τις έρευνες στο πρόσωπο του αδελφού της Σταυρούλας, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι οι σχέσεις των δύο αδελφών δεν ήταν καλές. Ακόμη και ως βασικός ύποπτος, έχοντας δώσει ήδη 3 καταθέσεις, έσπευσε να εξαφανιστεί την περασμένη Πέμπτη και στη συνέχεια μιλώντας στην εκπομπή “Φως στο τούνελ” έπλεξε ένα σενάριο, σύμφωνα με το οποίο είχε δεχθεί απειλές από τον αδελφό του θύματος.

Cretalive