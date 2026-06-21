Κρήτη: Μαρτυρικό θάνατο της Σταυρούλας Λεβεντάκη αποκαλύπτει η ιατροδικαστική εξέταση – Το βίντεο που πρόδωσε τον 43χρονο

Ανατριχιαστικά τα ευρήματα στη σορό της 45χρονης γυναίκας

Σοκάρουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό της Σταυρούλας Λεβεντάκη, καθώς αποτυπώνουν τον μαρτυρικό θάνατο που υπέστη.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική, η 45χρονη γυναίκα ήταν δεμένη με τάι-ραπ στα χέρια και στα πόδια της, ενώ ήταν φιμωμένη με μονωτική ταινία που είχε περαστεί 6-7 φορές.

Η σορός της βρέθηκε σε χωράφι που απείχε πέντε χιλιόμετρα από το σπίτι της, σε όχι ιδιαίτερα προχωρημένη σήψη και με δύο μαχαιριές στο στήθος της.

Τη δολοφονία της φέρεται να ομολόγησε ο 43χρονος Σκοπιανός νοικάρης της, ο οποίος υπέδειξε και τον χώρο όπου έθαψε τη σορό της. Επρόκειτο για αγροτεμάχιο που ο ίδιος είχε αγοράσει πριν έξι χρόνια από κάτοικο της περιοχής. Εκεί είχε φυτέψει ελιές και άλλα δέντρα, ενώ πρόσφατα είχε τοποθετήσει και ένα κοντέινερ, το οποίο χρησιμοποιούσε ως αποθήκη.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι ο 43χρονος επισκεπτόταν καθημερινά το σημείο και ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην τοπική κοινωνία ως οικοδόμος και τεχνίτης. Οι κάτοικοι, πάντως, δηλώνουν ξαφνιασμένοι με τις αποκαλύψεις αυτές, λέγοντας ότι δεν μπορούν να φανταστούν πως αυτός ο άνθρωπος ενεπλάκη σε ένα τέτοιο έγκλημα.

Η 45χρονη γυναίκα είχε εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου από την περιοχή του Βαρύπετρου Χανίων και μετά τη δήλωση εξαφάνισης από τον αδερφό της, οι έρευνες είχαν επικεντρωθεί στην ευρύτερη περιοχή και σε συνεχείς καταθέσεις συγκεκριμένων προσώπων.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου δήλωσε ότι οι αστυνομικοί είχαν εξαρχής την πεποίθηση πως η εξαφάνιση της γυναίκας σχετιζόταν με εγκληματική ενέργεια, παρότι αρχικά δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία. Όπως ανέφερε (ΣΚΑΪ), η καθυστερημένη δήλωση της εξαφάνισης, που οφειλόταν στη νοσηλεία του αδελφού της 45χρονης, επέτρεψε στον δράστη να εξαφανίσει ίχνη και να καλύψει τις κινήσεις του.

Η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε ότι η έρευνα εξελίχθηκε μεθοδικά και διακριτικά, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε κατ’ οίκον έρευνες και να ζητούν τη συνδρομή ειδικού κλιμακίου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών από την Αθήνα. Σύμφωνα με την ίδια, καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης είχαν τα εργαστηριακά ευρήματα. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ταυτοποιήθηκαν ίχνη αίματος της 45χρονης τόσο στο σπίτι όσο και στο όχημα του 43χρονου, γεγονός που επιβεβαίωσε τις αρχικές υποψίες των αρχών.

«Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στον δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., προσθέτοντας ότι υπήρχε και βίντεο από την ημέρα της εξαφάνισης, στο οποίο καταγράφεται η γυναίκα να εισέρχεται στο σπίτι χωρίς να φαίνεται να αποχωρεί. Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, το συγκεκριμένο υλικό είχε διαγραφεί από τον δράστη και χρειάστηκε διαδικασία ανάκτησης από τις Αρχές, γεγονός που καθυστέρησε αλλά δεν εμπόδισε τη συλλογή κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων.

Όπως εξήγησε, το σύνολο των στοιχείων οδήγησε τον 43χρονο να αντιληφθεί ότι η ομολογία αποτελούσε πλέον μονόδρομο. Οι έρευνες είχαν επικεντρωθεί από νωρίς σε συγκεκριμένη περιοχή, όπου τελικά εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης, σε μικρή απόσταση από το σημείο που είχαν εστιάσει οι αστυνομικοί. Αναφερόμενη στους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. επεσήμανε ότι ο ίδιος υποστηρίζει πως προηγήθηκε διαπληκτισμός με το θύμα. Ωστόσο, οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν όλες τις συνθήκες της υπόθεσης.

«Πλέον τα στοιχεία μάς οδηγούν ξεκάθαρα στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια», κατέληξε η κ. Δημογλίδου.

Ο καθ’ ομολογία δράστης φέρεται να ισχυρίζεται ότι προηγήθηκε καυγάς με τη Σταυρούλα, χωρίς να έχει γίνει σαφής η αιτία της έντασης, ενώ το οικονομικό κίνητρο, αν και δεν αποκλείεται, δεν φαίνεται να εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Σύμφωνα με το neakriti.gr,

ο 43χρονος φέρεται να χτύπησε τη Σταυρούλα με αιχμηρό αντικείμενο και να τη σκότωσε και «μετά το έγκλημα, φέρεται να τοποθέτησε τη σορό της μέσα σε σακούλα και στη συνέχεια να τη μετέφερε με το αυτοκίνητό του» στο επίμαχο χωράφι. «Εγώ την σκότωσα, τσακωθήκαμε για το σπίτι, την έριξα κάτω και την τραυμάτισα με μαχαίρι», φέρεται να ήταν τα πρώτα του λόγια.

Λίγο πριν συλληφθεί από την αστυνομία, ο 43χρονος μίλησε στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη, «Φως στο Τούνελ» κάνοντας προσπάθεια να βάλει στο κάδρο των ερευνών τον αδελφό της γυναίκας, λέγοντας πως έστειλε κάποιον να τον απειλήσει.