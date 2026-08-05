myAGRO: Νέα πλατφόρμα, νέοι κανόνες για τις αγροτικές ενισχύσεις

Διασταύρωση στοιχείων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών και τον περιορισμό απατηλών πρακτικών.

Νέα δεδομένα στην υποβολή των αιτήσεων για τις αγροτικές επιδοτήσεις φέρνει η λειτουργία της πλατφόρμας myAGRO (myagro.aade.gr) της ΑΑΔΕ. Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2026 γίνεται περισσότερο αυτοματοποιημένη, με στοιχεία που αντλούνται απευθείας από δημόσιες βάσεις δεδομένων, ψηφιακές εξουσιοδοτήσεις, γεωχωρικούς ελέγχους και νέες δικλίδες ασφαλείας που περιορίζουν τα λάθη αλλά και τις καταχρηστικές πρακτικές.

Η διαδικασία και οι όροι υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το 2026 καθορίζονται με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Ειδικότερα:

1. Η νέα αίτηση είναι προσυμπληρωμένη με περισσότερα στοιχεία από την αίτηση του προηγούμενου έτους και από επίσημα πληροφοριακά συστήματα, αντλεί δεδομένα από το Φορολογικό Μητρώο, το Ε9, το myDATA, τις δηλώσεις μισθώσεων, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και άλλους δημόσιους φορείς, εισάγει κεντρική ψηφιακή διαχείριση των εξουσιοδοτήσεων, συνδέει κάθε ενέργεια με ταυτοποιημένο χρήστη και συγκεκριμένο ρόλο, πραγματοποιεί γεωχωρικούς και ψηφιακούς ελέγχους κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, αξιοποιεί το νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τα στοιχεία του Κτηματολογίου, εντοπίζει λάθη και ασυμφωνίες πριν από την οριστική υποβολή, περιορίζει τις επαναλαμβανόμενες καταχωρίσεις και την υποβολή δικαιολογητικών που υπάρχουν ήδη σε δημόσιες βάσεις δεδομένων.

2. Από τις 28 Αυγούστου 2026 θα είναι διαθέσιμος ο κωδικός QR για την ενεργοποίηση της Κάρτας Αγρότη.

3. Για πρώτη φορά, εκτός από τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για λογαριασμό των αγροτών αποκτούν: λογιστές και λογιστικά γραφεία, μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, γεωπόνοι, δασολόγοι, κτηνίατροι, μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Για όλα τα πρόσωπα αυτά τίθενται κανόνες αποφυγής της σύγκρουσης συμφερόντων και δέουσας επιμέλειας κατά την υποβολή των αιτήσεων. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων αυτών συνεπάγεται κυρώσεις, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, οι οποίες θα εξειδικευθούν με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ.

4. Τέλος στην ανάρτηση χειρόγραφων μισθωτηρίων. Ενόψει της λειτουργίας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), δεν απαιτείται πλέον η ανάρτηση χειρόγραφων μισθωτηρίων στην πλατφόρμα.

Οι παραγωγοί θα διατηρούν τα σχετικά έγγραφα στον φάκελο τεκμηρίωσης, ενώ τα στοιχεία θα αντλούνται από τις δηλώσεις μίσθωσης της ΑΑΔΕ ή από το ΜΙΔΑ.

Ελεγχοι

Η νέα πλατφόρμα ενσωματώνει μηχανισμούς διασταύρωσης στοιχείων και ελέγχου πρόσβασης στα δεδομένα, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών και τον περιορισμό απατηλών πρακτικών κατά την υποβολή των αιτήσεων.

Η προθεσμία για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης λήγει στις 16 Οκτωβρίου 2026. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου, υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής των ενισχύσεων έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, ενώ για όσες υποβληθούν από τις 16 Σεπτεμβρίου έως τις 16 Οκτωβρίου, η προκαταβολή μπορεί να γίνει έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

«Με τη νέα αίτηση, κάνουμε ένα μεγάλο βήμα για μια απλούστερη, ασφαλέστερη και περισσότερο διαφανή διαδικασία υποβολής, αξιοποιώντας στοιχεία που διαθέτει η ΑΑΔΕ και άλλες δημόσιες υπηρεσίες και θέτοντας φραγμούς σε απατηλές πρακτικές» υπογράμμισε ο Γιώργος Πιτσιλής, με την ΑΑΔΕ να ενεργοποιεί ειδικό μηχανισμό υποστήριξης μέσω του my1521, τόσο τηλεφωνικά όσο και ψηφιακά, για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη νέα διαδικασία.