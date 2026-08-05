Οι επιδοτήσεις στο Μυλοπόταμο στο μικροσκόπιο της Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών

Το “καυτό” θέμα των επιδοτήσεων με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ απασχόλησε τη συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών κ. Νίκος Κακκαβάς με εκπροσώπους των παραγωγών και τους Δήμαρχους Μυλοποτάμου και Αμαρίου, κ. Παντελή Μουρτζανο και Γιώργο Κλάδο. Όπως δήλωσε στο Cretalive ο κ. Κακκαβάς «προτεραιότητα έχουν οι πραγματικοί κι έντιμοι παραγωγοί», θέση που έχει επαναλάβει και κατά το παρελθόν η Ομοσπονδία. Ο ίδιος σημείωσε ότι οι εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτροφων ζήτησαν να έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τους Ρέθυμνιωτες συναδέλφους τους και η Ομοσπονδία θα τους υποστηρίξει. Σε ο,τι αφορά στο σύστημα ΟΣΔΕ, ο κ. Κακκαβας δήλωσε ότι “το σκάνδαλο συνεχίζεται” καθώς ο υπολογισμός θα γίνεται ανά ζώο. cretalive.gr / Rethemnos news monogram