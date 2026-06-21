ΚΡΗΤΗ

Διακοπές ρεύματος στην Κρήτη αύριο Δευτέρα 22 Ιουνίου – Οι περιοχές και οι ώρες

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, λόγω εργασιών συντήρησης, λειτουργίας και κατασκευών στο δίκτυο.

Στο Ηράκλειο, από τις 05:30 έως τις 07:30, χωρίς ηλεκτροδότηση θα μείνουν οι εγκαταστάσεις της 5ης προβλήτας του λιμανιού Ηρακλείου και των γερανών, καθώς και τμήματα της λεωφόρου Ικάρου, του Πόρου, του Κατσαμπά και της Νέας Αλικαρνασσού.

Από τις 08:00 έως τις 11:00, διακοπή θα σημειωθεί στις οδούς Κακρίδη και Ανεμώνης, ενώ από τις 11:00 έως τις 14:00 θα επηρεαστούν οι Μαλάδες και ειδικότερα η περιοχή Ζερβού Μετόχι.

Στο Παλαιόκαστρο Μαλεβιζίου, οι εργασίες θα διαρκέσουν από τις 08:00 έως τις 14:00, ενώ από τις 14:00 έως τις 16:00 χωρίς ρεύμα θα μείνει η περιοχή του Καβροχωρίου, κοντά στη γεώτρηση Καραμπίνη.

Στο Ρέθυμνο, από τις 08:00 έως τις 12:00, διακοπή ηλεκτροδότησης θα σημειωθεί στις περιοχές Άγιος Δημήτριος, Μέση, Αγία Τριάδα, Άγκρεκο και ΒΙΟΠΑ, καθώς και σε αντλιοστάσια, ποιμνιοστάσια, κεραίες κινητής τηλεφωνίας και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής.

Από τις 12:00 έως τις 15:00, εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή Ξηρόκαμαρο, στον Πλατανιά Ρεθύμνου.

Στα Χανιά, από τις 04:00 έως τις 07:00, θα επηρεαστεί μεγάλο μέρος των δήμων Νέας Κυδωνίας και Πλατανιά, μεταξύ των οποίων οι περιοχές Γαλατάς, Σταλός, Αγία Μαρίνα, Θέρισο, Αγυιά, Βαρυπέτρου και Μυλωνιανά.

Από τις 07:30 έως τις 16:00, χωρίς ρεύμα θα μείνουν η οδός Πατριάρχου Γερασίμου 11Α στα Χανιά και οι γύρω δρόμοι, ενώ από τις 08:00 έως τις 15:00 διακοπή θα σημειωθεί στην περιοχή Περιβόλια Σαρακίνας, στον Δήμο Καντάνου.

Ο ΔΕΔΔΗΕ υπενθυμίζει ότι οι πολίτες θα πρέπει να θεωρούν το δίκτυο υπό τάση καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ανοιχτό τη Δευτέρα το φαράγγι της Σαμαριάς...

0
Κανονικά ανοιχτό θα είναι αύριο, Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026,...

Ο μαρτυρικός θάνατος της Σταυρούλας και οι...

0
Υπέφερε πριν ξεψυχήσει η άτυχη 45χρονη - Της κατάφερε...

Ανοιχτό τη Δευτέρα το φαράγγι της Σαμαριάς...

0
Κανονικά ανοιχτό θα είναι αύριο, Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026,...

Ο μαρτυρικός θάνατος της Σταυρούλας και οι...

0
Υπέφερε πριν ξεψυχήσει η άτυχη 45χρονη - Της κατάφερε...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ανοιχτό τη Δευτέρα το φαράγγι της Σαμαριάς και από τις δύο εισόδους
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ανακαινίζω 2026: Ποιες κατοικίες αφορά, μέχρι ποιο ύψος φτάνει η επιδότηση

ΠΚ team ΠΚ team -
Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω». Σε λειτουργία βρίσκεται...

Ανοιχτό τη Δευτέρα το φαράγγι της Σαμαριάς και από τις δύο εισόδους

ΠΚ team ΠΚ team -
Κανονικά ανοιχτό θα είναι αύριο, Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026,...

Έρχεται “σαφάρι” της ΑΑΔΕ: Περαίωση “εξπρές” σε ανέλεγκτες υποθέσεις πριν την παραγραφή – Οι 6 κατηγορίες που μπαίνουν στο στόχαστρο έως 31 Δεκεμβρίου

ΠΚ team ΠΚ team -
Η ΑΑΔΕ βάζει μπροστά σχέδιο «εξπρές» για την περαίωση...

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Περισσότεροι δικαιούχοι, αυξημένα εισοδηματικά όρια και στήριξη σε ΑμεΑ

ΠΚ team ΠΚ team -
Το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» παρουσιάζει το...