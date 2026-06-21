Διακοπές ρεύματος στην Κρήτη αύριο Δευτέρα 22 Ιουνίου – Οι περιοχές και οι ώρες

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, λόγω εργασιών συντήρησης, λειτουργίας και κατασκευών στο δίκτυο.

Στο Ηράκλειο, από τις 05:30 έως τις 07:30, χωρίς ηλεκτροδότηση θα μείνουν οι εγκαταστάσεις της 5ης προβλήτας του λιμανιού Ηρακλείου και των γερανών, καθώς και τμήματα της λεωφόρου Ικάρου, του Πόρου, του Κατσαμπά και της Νέας Αλικαρνασσού.

Από τις 08:00 έως τις 11:00, διακοπή θα σημειωθεί στις οδούς Κακρίδη και Ανεμώνης, ενώ από τις 11:00 έως τις 14:00 θα επηρεαστούν οι Μαλάδες και ειδικότερα η περιοχή Ζερβού Μετόχι.

Στο Παλαιόκαστρο Μαλεβιζίου, οι εργασίες θα διαρκέσουν από τις 08:00 έως τις 14:00, ενώ από τις 14:00 έως τις 16:00 χωρίς ρεύμα θα μείνει η περιοχή του Καβροχωρίου, κοντά στη γεώτρηση Καραμπίνη.

Στο Ρέθυμνο, από τις 08:00 έως τις 12:00, διακοπή ηλεκτροδότησης θα σημειωθεί στις περιοχές Άγιος Δημήτριος, Μέση, Αγία Τριάδα, Άγκρεκο και ΒΙΟΠΑ, καθώς και σε αντλιοστάσια, ποιμνιοστάσια, κεραίες κινητής τηλεφωνίας και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής.

Από τις 12:00 έως τις 15:00, εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή Ξηρόκαμαρο, στον Πλατανιά Ρεθύμνου.

Στα Χανιά, από τις 04:00 έως τις 07:00, θα επηρεαστεί μεγάλο μέρος των δήμων Νέας Κυδωνίας και Πλατανιά, μεταξύ των οποίων οι περιοχές Γαλατάς, Σταλός, Αγία Μαρίνα, Θέρισο, Αγυιά, Βαρυπέτρου και Μυλωνιανά.

Από τις 07:30 έως τις 16:00, χωρίς ρεύμα θα μείνουν η οδός Πατριάρχου Γερασίμου 11Α στα Χανιά και οι γύρω δρόμοι, ενώ από τις 08:00 έως τις 15:00 διακοπή θα σημειωθεί στην περιοχή Περιβόλια Σαρακίνας, στον Δήμο Καντάνου.

Ο ΔΕΔΔΗΕ υπενθυμίζει ότι οι πολίτες θα πρέπει να θεωρούν το δίκτυο υπό τάση καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.