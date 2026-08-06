Ηράκλειο:Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου για το θάνατο του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Εποπτείας της Δημοτικής Πινακοθήκης Παναγιώτη Μαματζάκη

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζίου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα Τετάρτη 05 Αυγούστου 2026, μετά από πρωτοβουλία του Δημάρχου Μενέλαου Μποκέα και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευθέριου Καλλέργη, έπειτα από τον αδόκητο χαμό του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Εποπτείας της Δημοτικής Πινακοθήκης Μαλεβιζίου Παναγιώτη Μαματζάκη.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέφερε:

Στο άκουσμα του ξαφνικού θανάτου του άριστου γιατρού, του επιστήμονα, του σπουδαίου καλλιτέχνη φωτογράφου με την ευαίσθητη και διεισδυτική ματιά, του επί σειρά ετών προέδρου και αντιπροέδρου της Επιτροπής Εποπτείας της Δημοτικής Πινακοθήκης Μαλεβιζίου στην Τύλισο,

μα πάνω από όλα του Ανθρώπου με Αξίες και Ιδανικά, του κοινωνικά ενεργού και δοτικού, του δικού μας Πάνου Μαματζάκη, συνειδητοποιούμε ότι οι λέξεις μοιάζουν ανήμπορες να αποτυπώσουν τη θλίψη και τον πόνο για τον απροσδόκητο χαμό του. Τέτοιοι άνθρωποι, τέτοιες προσωπικότητες όταν φεύγουν αφήνουν μεγάλα, δυσαναπλήρωτα κενά…

Ο ιατρικός, επιστημονικός και πνευματικός κόσμος του τόπου μας είναι από σήμερα φτωχότερος.

Ο Πάνος Μαματζάκης μας κληροδοτεί μια στάση ζωής και μια πορεία που πρέπει να αποτελεί παράδειγμα για όλες και όλους.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Για τον αδόκητο χαμό του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Εποπτείας της Δημοτικής Πινακοθήκης Μαλεβιζίου το Δημοτικό συμβούλιο Μαλεβιζίου αποφασίζει ομόφωνα:

1. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του εκλιπόντος

2. Να εκδώσει συλλογικό ψήφισμα σε ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής για τον θάνατο του εκλιπόντος

3. Να εκφράσει τη βαθιά θλίψη του και τα ειλικρινή συλλυπητήρια του Δημάρχου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στους οικείους του

4. Να παραστεί ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευθέριος Καλλέργης και αντιπροσωπεία μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία.

5. Να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη του εκ μέρους του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου.

6. Να αναγνωστεί το παρόν ψήφισμα στη νεκρώσιμη ακολουθία και να επιδοθεί στην οικογένεια του εκλιπόντος

7. Να δημοσιευτεί το παρόν Ψήφισμα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Κλείνοντας τη συνεδρίαση ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευθέριος Καλλέργης τόνισε την ιδιαίτερη συμβολή του εκλιπόντος ιατρού πνευμονολόγου- φυματιολόγου, στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 ως επικεφαλής των κινητών μονάδων του ΕΟΔΥ στην περιοχή, οργανώνοντας ελέγχους και παρεμβάσεις σε δομές και στην τοπική κοινότητα. «Το παράδειγμά του θα οδηγεί τα βήματά μας…»