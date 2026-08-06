Δωρεά πυροσβεστικών οχημάτων και εξοπλισμού από τη MOTOR OIL και την οικογένεια Βαρδινογιάννη στον Δήμο Αγίου Βασιλείου

Μία εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγίου Βασιλείου αναλαμβάνει η MOTOR OIL (Ελλάς) Α.Ε. και η Οικογένεια Βαρδινογιάννη, η οποία, μετά την επικοινωνία που είχε με τον Δήμαρχο Γιάννη Ταταράκη για τις καταστροφικές συνέπειες της πρόσφατης πυρκαγιάς και τον θάνατο δυο πυροσβεστών, απέστειλε επίσημη επιστολή πρόθεσης δωρεάς πυροσβεστικών οχημάτων και επιχειρησιακού εξοπλισμού.

Η δωρεά, η οποία έχει ως αποκλειστικό σκοπό την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, περιλαμβάνει:

Ένα (1) πλήρως εξοπλισμένο πυροσβεστικό όχημα τύπου Double Cab, κατάλληλο για επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης και πρώτης επέμβασης.

Πέντε (5) οχήματα τύπου Pick-Up, κατάλληλα για περιπολίες, άμεση επέμβαση και μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού.

Πλήρη ατομικό επιχειρησιακό εξοπλισμό για πενήντα (50) εθελοντές πυροπροστασίας, που περιλαμβάνει, ενδεικτικά, στολές δασοπυρόσβεσης,

κράνη, γάντια, αρβύλες, μέσα ατομικής προστασίας και λοιπό απαραίτητο εξοπλισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Στην επιστολή της, η MOTOR OIL (Ελλάς) Α.Ε., εκφράζοντας τη βούληση της Οικογένειας Βαρδινογιάννη, υπογραμμίζει ότι η δωρεά

πραγματοποιείται «με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον του Ρεθύμνου», με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Πολιτικής Προστασίας, «συμβάλλοντας έτσι στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών».

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά της επιστολής στην ανάγκη προστασίας του φυσικού πλούτου της περιοχής και ειδικότερα του μοναδικού Φοινικοδάσους Πρέβελη. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, «ιδιαίτερη ευαισθησία υπάρχει για την προστασία του μοναδικού φοινικοδάσους της

περιοχής, ενός σπάνιου οικοσυστήματος με ανεκτίμητη περιβαλλοντική, πολιτιστική και αναπτυξιακή αξία». Στην ίδια επιστολή τονίζεται ακόμη ότι «η ύπαρξη κατάλληλων μέσων και εξοπλισμού είναι καθοριστικής σημασίας ώστε να διασφαλιστεί ότι ένα τέτοιο φυσικό κεφάλαιο, αλλά και οι δασικές ή αγροτικές εκτάσεις και οι οικισμοί του Δήμου, θα προστατεύονται αποτελεσματικά από πυρκαγιές».

Παράλληλα, η εταιρεία εκφράζει την εκτίμησή της «προς όλους και ιδίως τους πυροσβέστες και εθελοντές που, με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό, αγωνίζονται καθημερινά για την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος», επισημαίνοντας ότι «η συνεργασία και η έγκαιρη προετοιμασία αποτελούν τα ισχυρότερα όπλα πρόληψης».

Δήλωση Δημάρχου Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη

«Θέλω να εκφράσων τις πιο θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες μας προς την Οικογένεια Βαρδινογιάννη για αυτή τη σπουδαία πρωτοβουλία.

Η δωρεά αυτή δεν αποτελεί μόνο μια σημαντική ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας. Αποτελεί μια πράξη υψηλής κοινωνικής ευθύνης, έμπρακτης αλληλεγγύης και ουσιαστικής προσφοράς σε έναν τόπο που δοκιμάστηκε σκληρά.

Η Οικογένεια Βαρδινογιάννη αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι δεν ξεχνά τον τόπο από τον οποίο ξεκίνησε. Με ευαισθησία, διακριτικότητα και αίσθημα ευθύνης στέκεται δίπλα στους ανθρώπους του τόπου μας στις πιο δύσκολες στιγμές, προσφέροντας μέσα που θα ενισχύσουν καθοριστικά την επιχειρησιακή μας ετοιμότητα και θα συμβάλουν στην καλύτερη προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών.

Η πρόσφατη πυρκαγιά μάς δίδαξε, με τον πιο σκληρό τρόπο με την τραγική απώλεια των δυο πυροσβεστών και τις τεράστιες καταστροφές, ότι η πρόληψη και η ετοιμότητα σώζουν ζωές. Ο εξοπλισμός που προσφέρεται σήμερα δεν αφορά μόνο το παρόν, αποτελεί επένδυση για το μέλλον, ώστε ο Δήμος μας να είναι καλύτερα προετοιμασμένος απέναντι σε κάθε φυσική απειλή

Είναι μια προσφορά η οποία έχει ιδιαίτερη αξία και συμβολισμό, και θα αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για τον Δήμο μας και για τις επόμενες γενιές. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς.»

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου θα προχωρήσει άμεσα στις απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες για την αποδοχή της δωρεάς, ώστε ο εξοπλισμός να ενταχθεί το συντομότερο δυνατό στις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας και να αξιοποιηθεί για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών