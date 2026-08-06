Τραγωδία στα Μάλια: Βούτηξε να σώσει τη φίλη της και πνίγηκε μπροστά σε 3 ανήλικα παιδιά

Τραγική κατάληξη είχε μια καλοκαιρινή εκδρομή στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν μια Ολλανδή τουρίστρια, περίπου 40 ετών, έχασε τη ζωή της προσπαθώντας να σώσει τη φίλη της που αντιμετώπισε πρόβλημα ενώ κολυμπούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο γυναίκες είχαν νοικιάσει από τη Χερσόνησο ένα μικρό φουσκωτό ταχύπλοο.

Μαζί τους στο σκάφος επέβαιναν τρία ανήλικα παιδιά, τα δύο ηλικίας κάτω των πέντε ετών και το τρίτο περίπου 15 ετών.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του neakriti, κατά τη διάρκεια της βόλτας, η μία από τις δύο γυναίκες βούτηξε στη θάλασσα για να κολυμπήσει.

Λίγο αργότερα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και άρχισε να δυσκολεύεται να παραμείνει στην επιφάνεια.

Η φίλη της, βλέποντας ότι κινδύνευε, έπεσε αμέσως στο νερό για να τη βοηθήσει.

Η επιχείρηση διάσωσης, ωστόσο, εξελίχθηκε σε τραγωδία. Η γυναίκα που αρχικά βρέθηκε σε κίνδυνο κατάφερε τελικά να σωθεί, όμως η φίλη της, στην προσπάθειά της να την κρατήσει ασφαλή, εξαντλήθηκε και έχασε τις αισθήσεις της.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα τρία παιδιά που παρέμειναν στο σκάφος και άρχισαν να καλούν σε βοήθεια.

Οι φωνές τους κινητοποίησαν άμεσα ανθρώπους της περιοχής, ενώ στο σημείο έσπευσαν χειριστές jet ski από γειτονικές επιχειρήσεις θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

Η άτυχη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου διασώστες του ΕΚΑΒ κατέβαλαν προσπάθειες να την επαναφέρουν.

Δυστυχώς, παρά την άμεση κινητοποίηση, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.