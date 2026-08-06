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Δήμος Χανίων:Επαναλειτουργία του συστήματος SeaTrac στην παραλία του Αγίου Ονουφρίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει τους πολίτες και τους επισκέπτες ότι το σύστημα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία (SeaTrac) στην παραλία του Αγίου Ονουφρίου βρίσκεται εκ νέου σε πλήρη λειτουργία και είναι διαθέσιμο προς χρήση.

Μετά την προσωρινή αφαίρεσή του για λόγους ασφαλείας εξαιτίας του έντονου κυματισμού των προηγούμενων ημερών, πραγματοποιήθηκαν ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος και οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών από τα αρμόδια συνεργεία.

Το σύστημα έχει ελεγχθεί πλήρως, πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και είναι έτοιμο να εξυπηρετήσει εκ νέου τους ωφελούμενους.
Ο Δήμος Χανίων ευχαριστεί τους πολίτες για την κατανόηση που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της προσωρινής αυτής διακοπής και παραμένει προσηλωμένος στη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων των συμπολιτών μας στις παραλίες του Δήμου

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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