Φωτιά τώρα στη Σητεία: Ήχησε το 112 – Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική τα ξημερώματα της Πέμπτης, μετά από φωτιά που ξεσπασε στην περιοχή της Σητείας στο Λασίθι. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα, ενώ εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους

Mεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (06/08) στην Κρήτη, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδι της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου, στη Σητεία Λασιθίου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 05:30 το πρωί. Λίγο αργότερα, στις 06:00, εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή (Ίτανος – Παλαίκαστρο), να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Mάχη με τις φλόγες από ξηράς και αέρος

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί μεγάλη πυροσβεστική δύναμη. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχει ενεργά και ο Δήμος Σητείας, διαθέτοντας υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Σε ετοιμότητα το Ανακριτικό – Αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς έχει ήδη κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής (ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥ) Λασιθίου.

Σημειώνεται ότι η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται σήμερα σε κατηγορία υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (Κατηγορία 3), ενώ σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας, πολύ υψηλός κίνδυνος (Κατηγορία 4) προβλέπεται για την Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βοιωτίας.