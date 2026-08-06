Ηράκλειο:Δήλωση του Δημάρχου Μαλεβιζίου για την απώλεια του Παναγιώτη Μαματζάκη

Μεν. Μποκέας : «Το Μαλεβίζι αποχαιρετά έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με συνέπεια τον συνάνθρωπο, την επιστήμη, τον πολιτισμό και τον τόπο μας.

Δήλωση του Δημάρχου Μαλεβιζίου για την απώλεια του Παναγιώτη Μαματζάκη

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας έκανε την ακόλουθη δήλωση για το θάνατο του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Εποπτείας της Δημοτικής Πινακοθήκης Παναγιώτη Μαματζάκη:

«Η αιφνίδια είδηση της απώλειας του Παναγιώτη Μαματζάκη μας συγκλόνισε, γεμίζοντάς μας βαθιά θλίψη.

Είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί του στο πλαίσιο της λειτουργίας της Δημοτικής Πινακοθήκης Μαλεβιζίου, όπου τόσο ως Πρόεδρος, όσο και ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας προσέφερε με ήθος, γνώση και αίσθημα ευθύνης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση και την ανάδειξη του πολιτισμού στον τόπο μας.

Πέρα όμως από τη θεσμική μας συνεργασία, η απώλειά του έχει και μια προσωπική διάσταση για μένα. Τον γνώριζα από μικρό παιδί, καθώς υπήρξε οικογενειακός φίλος και γιατρός. Θα τον θυμάμαι πάντα ως έναν άνθρωπο ευγενή, με καλοσύνη, αξιοπρέπεια και ανιδιοτελή διάθεση προσφοράς. Θα θυμάμαι πάντα το ατόφιο του χαμόγελο.

Το Μαλεβίζι αποχαιρετά έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με συνέπεια τον συνάνθρωπο, την επιστήμη, τον πολιτισμό και τον τόπο μας.

Στην οικογένειά του και στους οικείους του εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Καλό του ταξίδι. Ας είναι αιώνια η μνήμη του.»