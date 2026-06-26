Χανιά:Προφυλακιστέος ο δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη

Κατά την απολογία του, ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της 45χρονης γυναίκας.

Προφυλακιστέος κρίθηκε, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Ο δράστης, που ομολόγησε την πράξη του, οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών, όπου αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση.

Κατά την απολογία του, ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της 45χρονης γυναίκας για το έγκλημα που συγκλόνισε την κοινή γνώμη.

Κατά την άφιξή του στο δικαστικό μέγαρο, συγγενείς και φίλοι της 45χρονης ξέσπασαν φωνάζοντας «κάθαρμα» και «δολοφόνε».

Οι αντιφάσεις που «έκαψαν» τον 43χρονο

Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του 43χρονου καθ’ ομολογίαν δολοφόνου και οι συνεχείς αλλαγές στους ισχυρισμούς του φαίνεται πως αποτέλεσαν το κλειδί για την εξιχνίαση της υπόθεσης της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Όπως αναφέρουν πληροφορίες του tanea.gr, τα στοιχεία που προέκυπταν από μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό προσέλκυσαν από την πρώτη στιγμή την προσοχή των αξιωματικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Ο 43χρονος έδινε απαντήσεις που συχνά αναιρούσαν προηγούμενες καταθέσεις του ή συγκρούονταν με αντικειμενικά δεδομένα της έρευνας. Από τον χρόνο και την ημέρα της τελευταίας συνάντησής του με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη μέχρι τις κινήσεις του το κρίσιμο απόγευμα της εξαφάνισης, οι Αρχές εντόπιζαν διαρκώς νέα κενά και ανακολουθίες που έθεταν υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία των λεγομένων του.

«Έμεινα όλη μέρα σπίτι» – Το βίντεο που τον διαψεύδει

Στην πρώτη του ένορκη εξέταση, στις 14 Ιουνίου 2026, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι μετά την αποχώρηση της Σταυρούλας από το σπίτι του παρέμεινε εκεί όλη την ημέρα. Όπως είπε, δεν είχε άλλη εργασία, έκανε μπάνιο και δεν βγήκε ξανά.

Δύο ημέρες αργότερα, όμως, στη συμπληρωματική του κατάθεση ανέφερε ότι τελικά βγήκε μεταξύ 19:30 και 20:00 για να μεταβεί στο Φουρνέ και να ταΐσει τις κότες του, υποστηρίζοντας ότι απλώς «ξέχασε» να το αναφέρει αρχικά.

Ωστόσο, το υλικό από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε τον 43χρονο να φεύγει από το σπίτι του στις 18:29 και να επιστρέφει στις 18:45, γεγονός που δεν συμβαδίζει με καμία από τις δύο εκδοχές που είχε δώσει στους αστυνομικούς.