Δολοφονία Λεβεντάκη: «Αφού την σκότωσα σκέφτηκα να ενοχοποιήσω κάποιον άλλον»

Ο 43χρονος περιέγραψε στους αστυνομικούς το σχέδιο του προκειμένου ν αστρέψει τις έρευνες αλλού.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 43χρονος σκοπιανός κατηγορούμενος, ο οποίος αναγκάστηκε υπό την πίεση των στοιχείων που είχαν οι Αρχές, να ομολογήσει όχι μόνο την δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, αλλά και το σχέδιο που εφάρμοσε, για να ενοχοποιήσει άλλο πρόσωπο.

Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος υποστήριξε, ότι χτύπησε το κεφάλι της Σταυρούλας με μπουκάλι, μετά την έδεσε, στη συνέχεια τη μαχαίρωσε και τέλος τη χτύπησε στο κεφάλι με κούτσουρο, πλήγμα το οποίο προκάλεσε σύμφωνα με τον ιατροδικαστή τον θάνατο της γυναίκας. Εντούτοις, η ιατροδικαστική ανέτρεψε τα δεδομένα, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος στην εκπομπή Live News, η γυναίκα δέθηκε me tight wraps, όσο ήταν στη ζωή, ενώ δεν δέχτηκε χτύπημα από μπουκάλι στο κεφάλι.

Αντιθέτως, ο δράστης τη χτύπησε θανάσιμα με το κούτσουρο και εφόσον η Σταυρούλα είχε φύγει από τη ζωή, της προκάλεσε δύο επιφανειακές μαχαιριές, οι οποίες δεν θα την σκότωναν, σε περίπτωση που βρισκόταν στη ζωή. Τα νέα στοιχεία ανατρέπουν τους ισχυρισμούς του, αλλά δημιουργούν και νέα ερωτήματα, όπως τον τρόπο που την ακινητοποίησε για να την δέσει, αλλά και γιατί την μαχαίρωσε επιφανειακά, από τη στιγμή που είχε πολτοποιήσει το κεφάλι της.

Το σχέδιο να ενοχοποιηθεί άλλος

Ο 43χρονος περιέγραψε στην αστυνομία και το σχέδιο που σκαρφίστηκε, ώστε να κατηγορηθεί άλλο πρόσωπο για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Live News, ο δράστης κατέθεσε, ότι πήρε την κάρτα της γυναίκας και προχώρησε σε ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ, ώστε να δείξει ότι δήθεν έπεσε θύμα ληστείας. Ωστόσο, σκέφτηκε ότι θα μπορούσαν να τον εντοπίσουν από κάμερες, οπότε και έκανε βόλτες με το όχημά του, για να βρει μια εναλλακτική λύση.

Με βάση όσα φέρεται να είπε, σκέφτηκε το εξής: Προσέγγισε έναν αλλοδαπό, πιθανώς αραβικής ή αφρικανικής καταγωγής και του έδωσε την κάρτα της Σταυρούλας, αλλά και τον κωδικό πρόσβασης, προτρέποντάς τον να προχωρήσει σε ανάληψη μετρητών.

Μέχρι στιγμής, φέρεται ο συγκεκριμένος αλλοδαπός να μην προχώρησε σε ανάληψη μετρητών, ακυρώνοντας το σχέδιο του καθ’ ομολογίαν δράστη. Οι έρευνες συνεχίζονται όμως, με την αστυνομία να ετοιμάζεται για άρση τραπεζικού απορρήτου του θύματος.