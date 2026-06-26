Η Κυβέρνηση είπε «όχι» στην επιμήκυνση του επιδόματος ανεργίας- Νέες κινητοποιήσεις από τους ξενοδοχοϋπάλληλους

Η ανακοίνωση του Σωματείου για την απεργία στις 24 Ιουνίου.

Η Κυβέρνηση γύρισε την πλάτη στους εποχικούς εργαζόμενους, «ο αγώνας τώρα αρχίζει», επισημαίνει το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, που εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή την απεργία της 24ης Ιουνίου και την επίσημη άρνηση της κυβέρνησης για την επέκταση του ταμείου ανεργίας.

Το Σωματείο, αναφέρει: «Η δυναμική κινητοποίηση στο Ηράκλειο, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, ανάγκασε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου με την ΠΟΕΕΤ. Δυστυχώς, αυτός ο διάλογος επιβεβαίωσε αυτό που οι εργαζόμενοι φοβούνταν.

Η Κυβέρνηση είπε επίσημα “ΟΧΙ” στην επιμήκυνση του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζομένων.

Με μία μόνο απόφαση επέλεξε να αφήσει χιλιάδες εργαζόμενους και τις οικογένειές τους να αντιμετωπίσουν τον χειμώνα χωρίς ουσιαστική στήριξη. Επέλεξε να στηρίξει τα μεγάλα λόγια για την ανάπτυξη του τουρισμού, αλλά όχι τους ανθρώπους που κρατούν όρθια την τουριστική βιομηχανία.

Όταν ο τουρισμός σπάει κάθε χρόνο νέα ρεκόρ εσόδων, η Κυβέρνηση απαντά στους εργαζόμενους με αδιαφορία.

Όταν καταγγέλλουμε παραβιάσεις των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και της ψηφιακής κάρτας, δηλώνουν… αναρμόδιοι.

Όταν ζητάμε αξιοπρεπή επιβίωση για τους εποχικούς εργαζόμενους, η απάντηση είναι ένα ξεκάθαρο «όχι».

Οι μάσκες έπεσαν.

Οι εργαζόμενοι πλέον γνωρίζουν ποιοι αρνούνται να δώσουν λύση σε ένα δίκαιο και απολύτως εφικτό αίτημα.

Από την πλευρά μας το μήνυμα είναι ξεκάθαρο:

Δεν κάνουμε πίσω.

Δεν θα επιτρέψουμε να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι του τουρισμού ως αναλώσιμοι κάθε χειμώνα.

Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να δικαιωθεί ο αγώνας για αξιοπρεπή εργασία, αξιοπρεπή εισοδήματα και αξιοπρεπή διαβίωση.»

Η ανακοίνωση καταλήγει: Το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων, μαζί με την ΠΟΕΕΤ και όλους τους εργαζόμενους του κλάδου.

Η απεργία της 24ης Ιουνίου θα έχει και συνέχεια.

Η ευθύνη πλέον ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση. Αν επιλέγει να μην ακούει τους εργαζόμενους, θα μας βρίσκει συνεχώς απέναντί της, με ακόμη πιο μαζικούς και αποφασιστικούς αγώνες.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ