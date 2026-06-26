Βορίζια: Ελεύθερα τα πέντε μέλη της οικογένειας Καργάκη για τη βόμβα

Απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες για την τοποθέτηση βόμβας στην οικία της οικογένειας Φραγκιαδάκη τα 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη.

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους τα πέντε μέλη της οικογένειας Καργάκη για την υπόθεση της έκρηξης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού, που συνδέεται με τα αιματηρά γεγονότα στα Βορίζια.

Χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη και ένας 48χρονος συγγενής του, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπλοκή στην αιματοχυσία.

Αντίθετα, σε τρία ακόμη μέλη της οικογένειας, που κρατούνταν για υπόθεση ζωοκλοπής, επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι όπως:

απαγόρευση εξόδου από τη χώρα,

υποχρεωτική παρουσία στο αστυνομικό τμήμα,

απαγόρευση προσέγγισης της αντίδικης οικογένειας και

απαγόρευση διαμονής στον δήμο Φαιστού.

Παρά την απόφαση για την αποφυλάκισή τους στην υπόθεση της έκρηξης, όλοι παραμένουν στη φυλακή, καθώς είναι ήδη προφυλακισμένοι για άλλες υποθέσεις που σχετίζονται είτε με το διπλό φονικό είτε με ζωοκλοπές.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ