Χειμερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή 25 Ιανουαρίου – Το ωράριο λειτουργίας

Συνεχίζονται οι χειμερινές εκπτώσεις, με τα καταστήματα να παραμένουν ανοιχτά αύριο, Κυριακή 25 Ιανουαρίου, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας 11:00 έως 18:00, ενώ τα πολυκαταστήματα θα έχουν διευρυμένο ωράριο και θα κλείσουν στις 20:00.

Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ παραμένουν κλειστά τις Κυριακές των εκπτώσεων. Εξαιρέσεις αποτελούν συγκεκριμένα μικρά καταστήματα που λειτουργούν έτσι κι αλλιώς με διευρυμένο ωράριο, όπως τα AB Shop & Go και τα OK Markets, τα οποία δουλεύουν κανονικά. Επίσης, ανοιχτά θα είναι τα LIDL από τις 11:00 έως τις 20:00

Τι να προσέχουν οι καταναλωτές στις εκπτώσεις

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπενθυμίζει ορισμένους βασικούς κανόνες, ώστε οι αγορές να γίνονται με μεγαλύτερη ασφάλεια:

-Στα προϊόντα που είναι σε έκπτωση πρέπει να αναγράφονται καθαρά η αρχική και η τελική μειωμένη τιμή, στο σημείο πώλησης. Κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής οφείλει να περιλαμβάνει και την προγενέστερη τιμή, δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών πριν από την έκπτωση.

-Αν το προϊόν κυκλοφορεί λιγότερο από 30 ημέρες, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών.

-Σε περίπτωση σταδιακών μειώσεων, προγενέστερη τιμή θεωρείται εκείνη πριν από την πρώτη έκπτωση.

-Επιτρέπεται να αναγράφεται και ποσοστό έκπτωσης, όμως όταν αφορά πάνω από το 60% των διαθέσιμων προϊόντων, πρέπει να αναφέρεται σε βιτρίνα και σε διαφημίσεις.

-Αν υπάρχουν διαφορετικές εκπτώσεις ανά κατηγορία, πρέπει να αναγράφεται το εύρος («από …% έως …%»). Αλλιώς πρέπει να διευκρινίζεται ότι αφορά επιλεγμένα προϊόντα.

-Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET είναι υποχρεωμένα να δείχνουν με σαφή τρόπο τη διαφορά ανάμεσα στην παλιά και τη νέα τιμή, ενώ σε εκπτωτικές περιόδους πρέπει να εμφανίζονται σωστά όλες οι ενδιάμεσες μειώσεις και η τελική τιμή.

-Σε περιπτώσεις παραπλανητικών εκπτώσεων ή προσφορών προβλέπονται πρόστιμα έως 2% του ετήσιου τζίρου του εμπόρου και όχι κάτω από 20.000 ευρώ, ενώ σε υποτροπή μέσα σε πέντε χρόνια το ανώτατο πρόστιμο ανεβαίνει στο 4%.

Οι εκπτώσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.