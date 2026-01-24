ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή 25 Ιανουαρίου – Το ωράριο λειτουργίας

Οι χειμερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου
Συνεχίζονται οι χειμερινές εκπτώσεις, με τα καταστήματα να παραμένουν ανοιχτά αύριο, Κυριακή 25 Ιανουαρίου, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας 11:00 έως 18:00, ενώ τα πολυκαταστήματα θα έχουν διευρυμένο ωράριο και θα κλείσουν στις 20:00.

Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ παραμένουν κλειστά τις Κυριακές των εκπτώσεων. Εξαιρέσεις αποτελούν συγκεκριμένα μικρά καταστήματα που λειτουργούν έτσι κι αλλιώς με διευρυμένο ωράριο, όπως τα AB Shop & Go και τα OK Markets, τα οποία δουλεύουν κανονικά. Επίσης, ανοιχτά θα είναι τα LIDL από τις 11:00 έως τις 20:00

Τι να προσέχουν οι καταναλωτές στις εκπτώσεις
Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπενθυμίζει ορισμένους βασικούς κανόνες, ώστε οι αγορές να γίνονται με μεγαλύτερη ασφάλεια:

-Στα προϊόντα που είναι σε έκπτωση πρέπει να αναγράφονται καθαρά η αρχική και η τελική μειωμένη τιμή, στο σημείο πώλησης. Κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής οφείλει να περιλαμβάνει και την προγενέστερη τιμή, δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών πριν από την έκπτωση.

-Αν το προϊόν κυκλοφορεί λιγότερο από 30 ημέρες, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών.

-Σε περίπτωση σταδιακών μειώσεων, προγενέστερη τιμή θεωρείται εκείνη πριν από την πρώτη έκπτωση.

-Επιτρέπεται να αναγράφεται και ποσοστό έκπτωσης, όμως όταν αφορά πάνω από το 60% των διαθέσιμων προϊόντων, πρέπει να αναφέρεται σε βιτρίνα και σε διαφημίσεις.

-Αν υπάρχουν διαφορετικές εκπτώσεις ανά κατηγορία, πρέπει να αναγράφεται το εύρος («από …% έως …%»). Αλλιώς πρέπει να διευκρινίζεται ότι αφορά επιλεγμένα προϊόντα.

-Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET είναι υποχρεωμένα να δείχνουν με σαφή τρόπο τη διαφορά ανάμεσα στην παλιά και τη νέα τιμή, ενώ σε εκπτωτικές περιόδους πρέπει να εμφανίζονται σωστά όλες οι ενδιάμεσες μειώσεις και η τελική τιμή.

-Σε περιπτώσεις παραπλανητικών εκπτώσεων ή προσφορών προβλέπονται πρόστιμα έως 2% του ετήσιου τζίρου του εμπόρου και όχι κάτω από 20.000 ευρώ, ενώ σε υποτροπή μέσα σε πέντε χρόνια το ανώτατο πρόστιμο ανεβαίνει στο 4%.

Οι εκπτώσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

ΕΝΦΙΑ: Τα 18+1 μυστικά για να «κλειδώσετε»...

0
Προθεσμία για τους ιδιοκτήτες έως τις 16 Φεβρουαρίου. Η...

Έως 300 ευρώ ανά τ.μ. για ανακαινίσεις...

0
Στις βασικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας...

ΕΝΦΙΑ: Τα 18+1 μυστικά για να «κλειδώσετε» έκπτωση έως 20% – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι
