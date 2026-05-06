Τουρισμός 2026: Νέα ρεκόρ, αλλά οι εργαζόμενοι φεύγουν | Το μεγάλο παράδοξο της σεζόν

Η φετινή τουριστική σεζόν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς. Οι αφίξεις κινούνται σε υψηλά επίπεδα, η ζήτηση παραμένει ισχυρή και οι βασικοί προορισμοί της χώρας εμφανίζουν εικόνα πληρότητας ήδη από την άνοιξη. Κι όμως σε ένα πολύ σημαντικό πεδίο κάτι δεν πάει καλά: εργαζόμενοι.

Πίσω από την εικόνα «ευημερίας», η αγορά του Tουρισμού αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα που δεν μπορεί πλέον να κρυφτεί: την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού.

Το μεγάλο κενό
Ξενοδοχεία, εστιατόρια και τουριστικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα αναζητούν προσωπικό, σε μια συγκυρία όπου η ζήτηση αυξάνεται, αλλά η προσφορά εργαζομένων μειώνεται.

Η εικόνα είναι πλέον κοινή:

θέσεις που μένουν κενές
εργαζόμενοι που αλλάζουν κλάδο
επιχειρήσεις που λειτουργούν με οριακές ομάδες.
Και αυτό, παρά τις αυξήσεις στους μισθούς που παρατηρούνται σε αρκετές περιπτώσεις.

Γιατί φεύγουν οι εργαζόμενοι
Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται για ένα προσωρινό φαινόμενο.

Οι βασικοί λόγοι είναι:

οι συνθήκες εργασίας σε περιόδους αιχμής
η εποχικότητα του επαγγέλματος
η μετακίνηση εργαζομένων σε άλλους κλάδους με μεγαλύτερη σταθερότητα
η αλλαγή προτεραιοτήτων, ειδικά μετά την πανδημία
Το αποτέλεσμα είναι ότι ο Τουρισμός, παρά την ανάπτυξή του, δυσκολεύεται να κρατήσει το ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζεται.

Το παράδοξο της ανάπτυξης
Η Ελλάδα καταγράφει υψηλές επιδόσεις στον τουρισμό, όμως το μοντέλο ανάπτυξης δείχνει να φτάνει σε ένα κρίσιμο σημείο.

Περισσότεροι επισκέπτες δεν σημαίνει απαραίτητα βιώσιμη ανάπτυξη, όταν:

οι επιχειρήσεις πιέζονται λειτουργικά
το προσωπικό δεν επαρκεί
η ποιότητα των υπηρεσιών κινδυνεύει να επηρεαστεί.
Τι σημαίνει για τη συνέχεια
Το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό για τον κλάδο.

Και το άρθρο ““Η “Σιωπηλή Έξοδος”: Οι Έλληνες εργαζόμενοι φεύγουν και το διαπιστώνουν πρώτοι οι λογιστές”, που δημοσίευσε πρόσφατα το money-tourism.gr, καταγράφει απολύτως το τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας.

Η συζήτηση πλέον δεν αφορά μόνο τα νούμερα των αφίξεων, αλλά:

τη βιωσιμότητα του μοντέλου
τη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού
και την ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και ποιότητας
Γιατί, όπως παραδέχονται όλο και περισσότεροι στην αγορά, ο Τουρισμός δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι άνθρωποι.https://money-tourism.gr/

