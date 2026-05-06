Ο δράστης φέρεται να είχε επιτεθεί ξανά στο παρελθόν στον 20χρονο τον οποίο σκότωσε τελικά το απόγευμα της Τρίτης

Κρήτη: Είχε ζητήσει βοήθεια από την Αστυνομία ο 20χρονος – Ο σπαραγμός της μητέρας του στον τόπο της εκτέλεσης

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται συγγενείς και φίλοι στο Ηράκλειο μετά την άγρια δολοφονία ενός 20χρονου από 54χρονο άνδρα, το απόγευμα της Τρίτης (05/05/2026) στο Γάζι. Το τραγικό περιστατικό έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος προχώρησε στην εν ψυχρώ δολοφονία του νεαρού, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο δυστύχημα που είχε σημειωθεί το 2023.

Ο γιος του και το θύμα ήταν τότε 17χρονών

Συγκεκριμένα ο δράστης αναζητώντας το θύμα και αποφασισμένος να τον σκοτώσει με το περίστροφο που είχε μαζί του, τον εντοπίζει στην Αμμουδάρα όπου εργαζόταν, και όταν τον εντοπίζει τον πυροβολεί.

Αρχικά εμβόλισε με το αυτοκίνητο του τον όχημα του 21χρονου. Ο νεαρός που κατάλαβε τις προθέσεις του βγήκε από το αυτοκίνητο και άρχισε να τρέχει για να σωθεί.

Στην προσπάθεια του να μπει σε ξενοδοχείο για να γλιτώσει τον προλαβαίνει και του ρίχνει τέσσερις σφαίρες με τις δύο να τον βρίσκουν στην καρδιά.

Όπως αναφέρει το Cretalive, η οικογένεια του θύματος είχε απευθυνθεί τέσσερις φορές στις Αρχές, καταγγέλλοντας ότι ο δράστης είχε κινηθεί επανειλημμένα απειλητικά κατά του 20χρονου. Ο νεαρός, φοβούμενος για τη ζωή του, είχε ενημερώσει αρμοδίως τις Αρχές.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τα Χριστούγεννα του 2024 ο 54χρονος είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του τότε 19χρονου. Το θύμα είχε καταθέσει πως, επιστρέφοντας στο σπίτι του στο Γάζι ύστερα από νυχτερινή έξοδο, δέχθηκε επίθεση με ξύλο στα πόδια ενώ ανέβαινε τη σκάλα της οικίας του.

Όπως περιέγραψε, δεν μπόρεσε να δει ποιος τον χτύπησε, όμως ο πατέρας και η αδερφή του βγήκαν έξω από το σπίτι, αναγκάζοντας τον δράστη να τραπεί σε φυγή. Ο νεαρός τον καταδίωξε κρατώντας ένα κοντάρι και κατάφερε να τον φτάσει, χτυπώντας τον στα πλευρά και στα πόδια.

Τότε, σύμφωνα με την προανακριτική κατάθεσή του, η αδερφή του παρενέβη και τον απομάκρυνε, δίνοντας στον δράστη την ευκαιρία να διαφύγει.

Οι πυροβολισμοί στις δύο αδερφές του θύματος

Στη συνέχεια, όπως κατέθεσε ο 19χρονος, ο δράστης έβγαλε πιστόλι που είχε κρυμμένο κάτω από τα ρούχα του και πυροβόλησε προς τις δύο αδερφές του, μία φορά σε ευθεία βολή. Ο νεαρός τράβηξε την αδερφή του κάτω και έπεσε πάνω της για να την προστατεύσει, ενώ ο δράστης διέφυγε.

Ο 19χρονος είχε δηλώσει στις αρχές ότι δεν είδε ποιος ήταν ο δράστης και δεν μπορούσε να φανταστεί ποιος θα ήθελε να τους βλάψει. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, η αδερφή του είχε κατονομάσει τον 54χρονο – τον ίδιο άνδρα που σήμερα κατηγορείται για τη δολοφονία του αδερφού της.

Κατά την απολογία του τότε, ο 54χρονος είχε αρνηθεί κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε βγει από το σπίτι του το βράδυ του επεισοδίου και ότι είχε μεταβεί μόνο στο νεκροταφείο για να θυμιάσει τον τάφο του παιδιού του.

Δεν καταλάγιασε ποτέ η οργή για τον χαμό του γιου του

Τα χρόνια που προηγήθηκαν από τον χαμό του μοναχογιού του και μοναδικού παιδιού του ήταν δύσκολα. Σύμφωνα με το patris η σύζυγός του είχε παιδιά και από άλλο γάμο όμως ο Γιώργος που έσβησε στην Εντατική του Βενιζελείου στις 8 Νοεμβρίου ύστερα από το τροχαίο στις 20 Οκτώβρη του 2023 ήταν το βιολογικό του παιδί.

Ο χαμός του ήταν μαχαιριά στην καρδιά. Στον ένα χρόνο από τον θάνατο του Γιώργου τέλεσε μνημόσυνο στο σημείο που σκοτώθηκε το παιδί του όπου το 2016 είχε χαθεί με τον ίδιο τρόπο και ο ξάδερφος του Γιώργου προσκρούοντας στην κολώνα.

Μάλιστα στο σημείο του δυστυχήματος είχε έναν φοίνικα, τον οποίο ξερίζωσε με τα χέρια της η μάνα του 17χρονου και οι συγγενείς του. Αργότερα δώρισε στο Μαλεβίζι μια στάση λεωφορείου αφιερωμένη στο παιδί του σε ανάμνηση αυτού και προειδοποίηση για να προσέχουν τη ζωή τους.

Το μνημόσυνο στη μνήμη του γιου τους ένα χρόνο μετά την τραγωδία

Ένα χρόνο μετά την τραγωδία οι γονείς του 17χρονου που έφυγε από την ζωή, στο τροχαίο στην παραλιακή λεωφόρο στο Ηράκλειο, στο ύψος του Καράβολα συγκεντρώθηκαν στο σημείο που έχασε τη ζωή του.

Στο μήνυμα της η οικογένεια ανέφερε: «Ένας χρόνος χωρίς τον μονάκριβο γιο μας. Στη μνήμη του παιδιού μας η οικογένεια και οι φίλοι του θα συγκεντρωθούμε την Κυριακή 10 Νοεμβρίου στη 13.00, στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου.

Στο σημείο που έγινε το τροχαίο έγκλημα που έχασε τη ζωή του άδικα ο Γιώργος… Αυτή η συγκέντρωση για εμάς είναι το μνημόσυνο που θέλουμε για το παιδί μας.

Για να αφυπνίσουμε την πολιτεία και όλη την κοινωνία. Για να σώσουμε τα παιδιά μας από τους δρόμους… Για να δούμε να αλλάζει κάτι στις συμπεριφορές των ανθρώπων. Για να πούμε ότι σε μια στιγμή χάνεται ο κόσμος όλος…».

Ο σπαραγμός της μητέρας

Συγκλονιστικές ήταν οι στιγμές όταν στο σημείο της δολοφονίας έφτασε η μητέρα του 20χρονου. Η γυναίκα, ανήμπορη να πιστέψει την απώλεια του παιδιού της, ξέσπασε σε λυγμούς αντικρίζοντας το άψυχο σώμα του.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές αρχαίας τραγωδίας, με τη μητέρα να φωνάζει και να θρηνεί πάνω από το σημείο όπου ο 20χρονος έχασε τη ζωή του από τους πυροβολισμούς του 54χρονου.