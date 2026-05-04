Πανελλήνιες 2026: Ποιοι δικαιούνται αποζημίωση 350 ευρώ – Τα δικαιολογητικά

Εστάλη η εγκύκλιος για την αποζημίωση των υποψηφίων των Πανελληνίων 2026 που εξετάζονται μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.
Στα λύκεια όλης της χώρας στάλθηκε η εγκύκλιος που αφορά στην κάλυψη των εξόδων διαμονής, μετακίνησης και διατροφής των υποψήφιων των Πανελληνίων 2026 που εξετάζονται σε διαφορετικό σχολείο από αυτό που υπέβαλαν αίτηση και κατοικούν σε απομακρυσμένα νησιά ή στην Ηπειρωτική Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων που εξετάζονται σε διαφορετική σχολική μονάδα από αυτή που υπέβαλαν αίτηση, δικαιούνται αποζημίωση ύψους 350 ευρώ.
Σημειώνεται ότι την αποζημίωση δεν δικαιούνται οι υποψήφιοι που δεν μετέβησαν τελικά στα εξεταστικά κέντρα, καθώς και οι υποψήφιοι των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων που διενεργούνται τον Σεπτέμβριο.
Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, καθίστανται δικαιούχοι οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι αποφοιτούν το ίδιο έτος κατά το οποίο συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις και εξετάζονται σε σχολική μονάδα (εξεταστικό κέντρο) διαφορετική από αυτή που κατέθεσαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Πανελλήνιες, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Α. Είναι υποψήφιοι των Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας και μετακινούνται:
από τις σχολικές μονάδες της νησιωτικής χώρας προς άλλα Εξεταστικά Κέντρα Πανελληνίων της νησιωτικής Χώρας. Η αποζημίωση δεν καταβάλλεται εάν η μετακίνηση πραγματοποιείται εντός του ιδίου νησιού και η απόσταση μεταξύ των δύο σχολικών μονάδων (δηλ. σχολικής μονάδας υποβολής της αίτησης – δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις και Εξεταστικού Κέντρου) είναι μικρότερη των 120 χιλιομέτρων.
από τις σχολικές μονάδες υποβολής της αίτησης – δήλωσης της νησιωτικής χώρας προς άλλα εξεταστικά κέντρα της ηπειρωτικής χώρας.
από τις σχολικές μονάδες της ηπειρωτικής χώρας προς άλλα εξεταστικά κέντρα της ηπειρωτικής χώρας και η απόσταση μεταξύ των δύο σχολικών μονάδων (δηλ. σχολικής μονάδας υποβολής της αίτησης – δήλωσης συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις και εξεταστικού Κέντρου) είναι μεγαλύτερη από 120 χιλιόμετρα.
Β. Είναι υποψήφιοι των Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μετακινούνται:
από τις σχολικές μονάδες της νησιωτικής χώρας προς τα βαθμολογικά ή ειδικά εξεταστικά κέντρα της νησιωτικής χώρας. Η αποζημίωση δεν καταβάλλεται εάν η μετακίνηση πραγματοποιείται εντός του ιδίου νησιού και η απόσταση μεταξύ των δύο σχολικών μονάδων (δηλ. σχολείου υποβολής αίτησης – δήλωσης συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις και βαθμολογικού κέντρου ή ειδικού εξεταστικού Κέντρου) είναι μικρότερη των 120 χιλιομέτρων.
από τις σχολικές μονάδες της νησιωτικής Χώρας προς τα βαθμολογικά ή ειδικά εξεταστικά της ηπειρωτικής χώρας.
από τις σχολικές μονάδες της ηπειρωτικής Χώρας προς τα βαθμολογικά ή ειδικά εξεταστικά κέντρα της ηπειρωτικής Χώρας εφόσον η απόσταση της σχολικής μονάδας από το βαθμολογικό κέντρο ή ειδικό εξεταστικό Κέντρο είναι μεγαλύτερη των 120 χιλιομέτρων
Η διαδικασία για την λήψη της αποζημίωσης
Ο υποψήφιος ή ο νόμιμος κηδεμόνας του πρέπει, μετά την λήξη των εξετάσεων, να καταθέσει, μέσω του Λυκείου στο οποίο υπέβαλε την αίτηση – δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις, προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αίτηση και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Βεβαίωση του Λυκείου αποφοίτησης από την οποία να προκύπτει το έτος αποφοίτησης του συγκεκριμένου υποψηφίου (βλ. συνημμένο υπόδειγμα
Βεβαίωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας από την οποία να προκύπτει η χιλιομετρική απόσταση της έδρας του Εξεταστικού ή του Βαθμολογικού ή του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου από το σχολείο υποβολής της αίτησης – δήλωσης του υποψηφίου.
Η βεβαίωση χορηγείται σε φωτοαντίγραφο στον υποψήφιο από τη σχολική μονάδα υποβολής της αίτησης – δήλωσης, κατόπιν σχετικής αίτησης του σχολείου προς την αρμόδια προαναφερόμενη υπηρεσία Τεχνικών Έργων
Βεβαίωση του Προέδρου της Λυκειακής Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου ή / και του Προέδρου της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου ή / και του Προέδρου του Βαθμολογικού ή Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου, για τις περιπτώσεις των υποψηφίων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, από την οποία να προκύπτουν τα εξεταζόμενα μαθήματα, οι ημέρες και οι ημερομηνίες συμμετοχής του υποψηφίου στις εξετάσεις. Ο υποψήφιος μετά το πέρας των πανελλαδικών εξετάσεων, λαμβάνει την εν λόγω βεβαίωση την οποία στη συνέχεια παραδίδει στο Λύκειο υποβολής της αίτησης δήλωσης
Σε περίπτωση που πρόκειται για υποψήφιο ΕΠΑΛ ο οποίος εξετάζεται σε διαφορετικά Εξεταστικά Κέντρα, θα πρέπει να προσκομίσει αντίστοιχες Βεβαιώσεις για όλα τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκε.
