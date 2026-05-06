Ηράκλειο:Τιμητική εκδήλωση – αφιέρωμα στην δασκάλα και λαογράφο Ελένη Πλαγιωτάκη -Σαατσάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τιμητική εκδήλωση – αφιέρωμα στην δασκάλα και λαογράφο Ελένη Πλαγιωτάκη -Σαατσάκη διοργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου

Τρίτη 12 Μαΐου στις 19:00 στην αίθουσα «Μ. Καρέλλης»

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Μητέρας, η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου διοργανώνει τιμητική εκδήλωση για τη μητέρα, δασκάλα και λαογράφο Ελένη Πλαγιωτάκη -Σαατσάκη, την Τρίτη 12 Μαΐου στις 19:00, στην αίθουσα «Μ. Καρέλλη» του Δημοτικού κτιρίου της οδού Ανδρόγεω.

Η εκδήλωση έχει στόχο να αναδείξει τις τρεις θεμελιώδεις πτυχές της ζωής της τιμώμενης Ελένης Πλαγιωτάκη Σαατσάκη. Την αφοσίωσή της ως μητέρα, την προσφορά της ως δασκάλα και το πολύτιμο έργο της ως λαογράφος της Κρήτης. Την εκδήλωση που είναι ελεύθερη στο κοινό θα ανοίξει με χαιρετισμό η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού, Φιλαρέτη Χρονάκη- Δαφέρμου.

Ομιλητές – Εισηγητές:
• Κωστής Λαγουδιανάκης: Δάσκαλος και ριμαδόρος, ο οποίος θα προσεγγίσει το έργο της μέσα από τον λόγο και την παράδοση.
• Αντώνης Ορφανουδάκης: Πρόεδρος Αρχιτεκτόνων Ν. Ηρακλείου και εγγονός της τιμώμενης, προσφέροντας μια πιο προσωπική και συγκινησιακή ματιά στη ζωή της.

Η βραδιά θα πλαισιωθεί μουσικά από τον Γιώργο Γλυκοκόκκαλο και το συγκρότημά του, προσδίδοντας την απαραίτητη μελωδική ατμόσφαιρα στο αφιέρωμα. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Στέλιος Ζερβός.

