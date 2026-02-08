Χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ μετά από ατύχημα η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη

Σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο ΚΑΤ, υπεβλήθη την Κυριακή (08/02), η σύζυγος του Πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.
Η κα Γκραμπόφσκι τραυματίστηκε στην Ιταλία όπου συνόδευε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο.
Η κα Μητσοτάκη χειρουργήθηκε και στα δυο χέρια από τον προϊστάμενο της κλινικής χεριου-μικρουχειρουργικής άνω άκρου, Εμμανουήλ Φανδρίδη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι καλά στην υγεία της και αναρρώνει στο νοσοκομείο του ΕΣΥ, έχοντας στο πλευρό της τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.