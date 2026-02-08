Αναζήτηση
Χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ μετά από ατύχημα η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο ΚΑΤ, υπεβλήθη την Κυριακή (08/02), η σύζυγος του Πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.

Η κα Γκραμπόφσκι τραυματίστηκε στην Ιταλία όπου συνόδευε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο.

Η κα Μητσοτάκη χειρουργήθηκε και στα δυο χέρια από τον προϊστάμενο της κλινικής χεριου-μικρουχειρουργικής άνω άκρου, Εμμανουήλ Φανδρίδη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι καλά στην υγεία της και αναρρώνει στο νοσοκομείο του ΕΣΥ, έχοντας στο πλευρό της τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

 

http://ertnews.gr

Στον οικονομικό εισαγγελέα η υπόθεση Παναγόπουλου: Δύο...

0
«Ξεσκονίζονται» τραπεζικές κινήσεις, περιουσιακά στοιχεία. Στον οικονομικό εισαγγελέα αναμένεται να...

ΑΑΔΕ: «Big Brother» σε όλες τις συναλλαγές...

0
Η Αρχή θέλει να πατάξει τη φοροδιαφυγή και ετοιμάζει......

Προηγούμενο άρθρο
«Απόβαση» των αγροτοκτηνοτρόφων στην Αθήνα-Θα συμμετέχουν στο συλλαλητήριο στις 13 Φεβρουαρίου
Επόμενο άρθρο
Καλλιθέα: Κοριτσάκι 2,5 ετών έπεσε σε συντριβάνι, μάχη των γιατρών να το επαναφέρουν
ΠΚ team
ΠΚ team
Στον οικονομικό εισαγγελέα η υπόθεση Παναγόπουλου: Δύο κακουργήματα και έξι εταιρείες στο επίκεντρο

ΠΚ team ΠΚ team -
«Ξεσκονίζονται» τραπεζικές κινήσεις, περιουσιακά στοιχεία. Στον οικονομικό εισαγγελέα αναμένεται να...

ΑΑΔΕ: «Big Brother» σε όλες τις συναλλαγές με πρόσβαση στις τράπεζες!

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Αρχή θέλει να πατάξει τη φοροδιαφυγή και ετοιμάζει......

Καλλιθέα: Κοριτσάκι 2,5 ετών έπεσε σε συντριβάνι, μάχη των γιατρών να το επαναφέρουν

ΠΚ team ΠΚ team -
Το συμβάν έγινε το απόγευμα της Κυριακής στην πλατεία...

Εμπρησμός τελικά η φωτιά σε επιχείρηση στα Χανιά – Συνελήφθησαν οι εμπρηστές, στο εξωτερικό ο ηθικός αυτουργός

ΠΚ team ΠΚ team -
Τρεις νεαροί οι δράστες που συνελήφθησαν σε Χανιά και...

