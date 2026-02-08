Καλλιθέα: Κοριτσάκι 2,5 ετών έπεσε σε συντριβάνι, μάχη των γιατρών να το επαναφέρουν

Το συμβάν έγινε το απόγευμα της Κυριακής στην πλατεία Δαβάκη με το μικρό κοριτσάκι να μετεφέρεται χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο. Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής στο νοσοκομείο Παίδων ένα κοριτσάκι 2,5 ετών. Όπως έγινε γνωστό, το μικρό παιδί έπεσε μέσα στο συντριβάνι που βρίσκεται στην πλατεία Δαβάκη. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που διέρχονταν από το σημείο ενημερώθηκαν για την πτώση του παιδιού από περίοικους και έσπευσαν να ανασύρουν το παιδί από το νερό και να του κάνουν ΚΑΡΠΑ. Με περιπολικό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να το επαναφέρουν στη ζωή. Στη συνέχεια, εντοπίστηκε ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος προσήχθη και εξετάζεται από τις Αρχές.