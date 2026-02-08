Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑΑΘΗΝΑ

Καλλιθέα: Κοριτσάκι 2,5 ετών έπεσε σε συντριβάνι, μάχη των γιατρών να το επαναφέρουν

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Το συμβάν έγινε το απόγευμα της Κυριακής στην πλατεία Δαβάκη με το μικρό κοριτσάκι να μετεφέρεται χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο.

Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής στο νοσοκομείο Παίδων ένα κοριτσάκι 2,5 ετών.

Όπως έγινε γνωστό, το μικρό παιδί έπεσε μέσα στο συντριβάνι που βρίσκεται στην πλατεία Δαβάκη.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που διέρχονταν από το σημείο ενημερώθηκαν για την πτώση του παιδιού από περίοικους και έσπευσαν να ανασύρουν το παιδί από το νερό και να του κάνουν ΚΑΡΠΑ.

Με περιπολικό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να το επαναφέρουν στη ζωή.

Στη συνέχεια, εντοπίστηκε ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος προσήχθη και εξετάζεται από τις Αρχές.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Στον οικονομικό εισαγγελέα η υπόθεση Παναγόπουλου: Δύο...

0
«Ξεσκονίζονται» τραπεζικές κινήσεις, περιουσιακά στοιχεία. Στον οικονομικό εισαγγελέα αναμένεται να...

ΑΑΔΕ: «Big Brother» σε όλες τις συναλλαγές...

0
Η Αρχή θέλει να πατάξει τη φοροδιαφυγή και ετοιμάζει......

Στον οικονομικό εισαγγελέα η υπόθεση Παναγόπουλου: Δύο...

0
«Ξεσκονίζονται» τραπεζικές κινήσεις, περιουσιακά στοιχεία. Στον οικονομικό εισαγγελέα αναμένεται να...

ΑΑΔΕ: «Big Brother» σε όλες τις συναλλαγές...

0
Η Αρχή θέλει να πατάξει τη φοροδιαφυγή και ετοιμάζει......
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ μετά από ατύχημα η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη
Επόμενο άρθρο
ΑΑΔΕ: «Big Brother» σε όλες τις συναλλαγές με πρόσβαση στις τράπεζες!
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Στον οικονομικό εισαγγελέα η υπόθεση Παναγόπουλου: Δύο κακουργήματα και έξι εταιρείες στο επίκεντρο

ΠΚ team ΠΚ team -
«Ξεσκονίζονται» τραπεζικές κινήσεις, περιουσιακά στοιχεία. Στον οικονομικό εισαγγελέα αναμένεται να...

ΑΑΔΕ: «Big Brother» σε όλες τις συναλλαγές με πρόσβαση στις τράπεζες!

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Αρχή θέλει να πατάξει τη φοροδιαφυγή και ετοιμάζει......

Εμπρησμός τελικά η φωτιά σε επιχείρηση στα Χανιά – Συνελήφθησαν οι εμπρηστές, στο εξωτερικό ο ηθικός αυτουργός

ΠΚ team ΠΚ team -
Τρεις νεαροί οι δράστες που συνελήφθησαν σε Χανιά και...

Χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ μετά από ατύχημα η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη

ΠΚ team ΠΚ team -
Σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο ΚΑΤ, υπεβλήθη την Κυριακή...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST