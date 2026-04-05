Χίος: Συνελήφθη οικιακή βοηθός που έδεσε και χτύπησε ηλικιωμένο στο κεφάλι

Συνελήφθη στη Χίο από στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Χίου, οικιακή βοηθός σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομικής έρευνας, η γυναίκα, Ρουμάνικης καταγωγής χτύπησε ηλικιωμένο κάτοικο της Χίου, στον οποίο προσέφερε τις υπηρεσίες της, στο κεφάλι και στο πρόσωπο, ενώ έδεσε τα χέρια του σε μεταλλικό «μπράτσο» κρεβατιού.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία το γεγονός αποδείχτηκε με βιντεοληπτικό υλικό που κατέθεσε η κόρη του θύματος στην Αστυνομία και το οποίο λήφθηκε με κάμερα που είχε τοποθετήσει στο σπίτι όπου έμενε ο πατέρας της και η μητέρα της με την οικιακή βοηθό.

Μάλιστα η κόρη του θύματος κατήγγειλε ότι ανάλογη πράξη βίας σε βάρος της μητέρας της είχε σημειωθεί πριν από 20 μέρες, γεγονός που αποτέλεσε και την αφορμή για την τοποθέτηση της κάμερας.

Χάθηκαν οκτώ άτομα σε φαράγγι στην Εύβοια

0
Επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό τους. Κλήση έλαβε η...

Υποκλοπές: Έκθετο το Μαξίμου – Για πρώτη...

0
Κοινοπραξία στην οποία είχε ενταχθεί Intellexa υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας...

Χάθηκαν οκτώ άτομα σε φαράγγι στην Εύβοια

0
Επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό τους. Κλήση έλαβε η...

Υποκλοπές: Έκθετο το Μαξίμου – Για πρώτη...

0
Κοινοπραξία στην οποία είχε ενταχθεί Intellexa υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας...
Popular

More like this
Related

Τραμπ: Σοβαρά τραυματισμένος ο Αμερικανός πιλότος – «Ανοίξτε τα Στενά του Ορμούζ, αλλιώς θα ζήσετε στην κόλαση»

ΠΚ team ΠΚ team -
Απίστευτη επίθεση με ύβρεις από τον Αμερικανό πρόεδρο στους...

Χάθηκαν οκτώ άτομα σε φαράγγι στην Εύβοια

ΠΚ team ΠΚ team -
Επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό τους. Κλήση έλαβε η...

Υποκλοπές: Έκθετο το Μαξίμου – Για πρώτη φορά έγγραφο αποδεικνύει τις σχέσεις κυβέρνησης και Intellexa

ΠΚ team ΠΚ team -
Κοινοπραξία στην οποία είχε ενταχθεί Intellexa υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας...

Μητσοτάκης: Τι ώρα θα γίνει το τηλεοπτικό μήνυμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι θα πει

ΠΚ team ΠΚ team -
Τηλεοπτικό μήνυμα προς τους πολίτες αναμένεται να απευθύνει στις...

