Μητσοτάκης: Τι ώρα θα γίνει το τηλεοπτικό μήνυμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι θα πει

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Τηλεοπτικό μήνυμα προς τους πολίτες αναμένεται να απευθύνει στις 12 το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπό τη σκιά της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, δίνοντας το στίγμα για τη στάση της κυβέρνησης.

Στο πρώτο σκέλος του διαγγέλματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδιώκοντας να ξεχωρίσει – όπως εκτιμάται – τις διαφορετικές περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Η κυβερνητική γραμμή συνοψίζεται στη θέση ότι δεν πρόκειται για ένα ενιαίο σύνολο, καθώς υπάρχουν, υποστηρίζουν, υποθέσεις με περιορισμένη νομική βαρύτητα αλλά και πιο σοβαρές, που απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναμένεται να δοθεί έμφαση στην ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών και σαφούς καταλογισμού ευθυνών, με στόχο να «ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι», ενώ δεν αποκλείονται και αιχμές προς την αντιπολίτευση για τον τρόπο που αξιοποιεί πολιτικά την υπόθεση.

Το δεύτερο μέρος της παρέμβασης θα εστιάσει στις μεταρρυθμίσεις που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, έχουν ήδη δρομολογηθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κεντρικό σημείο αναμένεται να αποτελέσει η πλήρης ψηφιοποίηση του συστήματος πληρωμών και ελέγχων, μια αλλαγή που παρουσιάζεται ως καθοριστική για τη διασφάλιση της διαφάνειας, καθώς περιορίζει δραστικά τη δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης και εξωγενών πιέσεων.

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι το νέο μοντέλο λειτουργίας «κλείνει τα παράθυρα» που στο παρελθόν επέτρεπαν παρεμβολές στη διαδικασία καταβολής ενισχύσεων.

Στο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί εκτενώς στη σύγκρουση της πολιτείας με το λεγόμενο «βαθύ κράτος» όπως ο ίδιος έκανε γνωστό στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του.

 

Χάθηκαν οκτώ άτομα σε φαράγγι στην Εύβοια

0
Επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό τους. Κλήση έλαβε η...

Υποκλοπές: Έκθετο το Μαξίμου – Για πρώτη...

0
Κοινοπραξία στην οποία είχε ενταχθεί Intellexa υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας...

Χάθηκαν οκτώ άτομα σε φαράγγι στην Εύβοια

0
Επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό τους. Κλήση έλαβε η...

Υποκλοπές: Έκθετο το Μαξίμου – Για πρώτη...

0
Κοινοπραξία στην οποία είχε ενταχθεί Intellexa υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας...
Πάσχα στην Ελλάδα: οι προορισμοί της κατάνυξης και η έξοδος των εκδρομέων σε όλη τη χώρα
Χίος: Συνελήφθη οικιακή βοηθός που έδεσε και χτύπησε ηλικιωμένο στο κεφάλι
ΠΚ team
ΠΚ team
Τραμπ: Σοβαρά τραυματισμένος ο Αμερικανός πιλότος – «Ανοίξτε τα Στενά του Ορμούζ, αλλιώς θα ζήσετε στην κόλαση»

ΠΚ team ΠΚ team -
Απίστευτη επίθεση με ύβρεις από τον Αμερικανό πρόεδρο στους...

Χάθηκαν οκτώ άτομα σε φαράγγι στην Εύβοια

ΠΚ team ΠΚ team -
Επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό τους. Κλήση έλαβε η...

Υποκλοπές: Έκθετο το Μαξίμου – Για πρώτη φορά έγγραφο αποδεικνύει τις σχέσεις κυβέρνησης και Intellexa

ΠΚ team ΠΚ team -
Κοινοπραξία στην οποία είχε ενταχθεί Intellexa υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας...

Χίος: Συνελήφθη οικιακή βοηθός που έδεσε και χτύπησε ηλικιωμένο στο κεφάλι

ΠΚ team ΠΚ team -
Σχετικό βιντεοληπτικό υλικό κατέθεσε η κόρη του θύματος στην...

