«Χριστούγεννα στην Πόλη 2025»: Οι εκδηλώσεις την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου

Drone Show στα Ενετικά Τείχη, συναυλία με τον Θοδωρή Βουτσικάκη στην Πύλη Ιησού, εκδηλώσεις στην πλατεία Ελευθερίας

Συνεχίζεται το εμπλουτισμένο πρόγραμμα «Χριστούγεννα στην Πόλη 2025» για μικρούς και μεγάλους, όλες με ελεύθερη είσοδο έπειτα και από την χρηματοδότηση ύψους 150.000 ευρώ του Υπουργείου Πολιτισμού προς τον Δήμο Ηρακλείου, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) των Ενετικών Τειχών.

Την Πέμπτη 25/12 στην Πύλη Ιησού το κοινό απόλαυσε τη συναυλία με τον Μάνο Παπαδάκη «Τα Απαραίτητα». Ένα μουσικό ταξίδι στο έντεχνο και ροκ τραγούδι ενώ ο Κρητικός τραγουδοποιός με την μπάντα του παρουσίασε για πρώτη φορά τα νέα του τραγούδια που θα κυκλοφορήσουν εντός του 2026, σε βινύλιο, με τον τίτλο «Λαβύρινθος».

Για σήμερα, Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου το πρόγραμμα για τα «Χριστούγεννα στην Πόλη 2025» διαμορφώνεται ως εξής:

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Ενετικά Τείχη

• 18:30 Drone Show στα Ενετικά Τείχη – Το πρώτο στην ιστορία του Ηρακλείου. Ένα εντυπωσιακό drone show με εκατοντάδες drones που θα συγχρονιστούν για να σχηματίσουν μοναδικές εικόνες στον ηρακλειώτικο ουρανό.

Το πρόγραμμα θα έχει εορταστικό χαρακτήρα εναρμονισμένο με το κλίμα των ημερών, και ταυτόχρονα θα αποτίνει φόρο τιμής στην ιστορία του Ηρακλείου, αναδεικνύοντας τα Ενετικά Τείχη μ’ ένα υπερθέαμα πρωτόγνωρο για την πόλη.

Πύλη Ιησού

• 19:00 Συναυλία Θοδωρή Βουτσικάκη «Τα φώτα της γιορτής». Ο φετινός χειμώνας θέλει παρέες, αγάπη, χαρά. Τα τραγούδια πάντα κάνουν αληθινό αυτό το μικρό θαύμα.

Ο Θοδωρής Βουτσικάκης ετοιμάζει με τη Λίνα Νικολακοπούλου ένα πλούσιο γιορτινό πρόγραμμα με επιλογές από σημαντικά ρεπερτόρια: από τον Nicola Piovani, τον Ara Dinkjian, τον Frank Sinatra, τους Vaya Con Dios, και τον Leonard Cohen μέχρι σπουδαίους Έλληνες δημιουργούς όπως ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Γιάννης Σπανός, ο Σταμάτης Κραουνάκης, ο Γιώργος Σπανός, ο Σταμάτης Κραουνάκης, ο Γιώργος Ζαμπέτας και βαλκανικούς σκοπούς. Καλλιτεχνική επιμέλεια:

Λίνα Νικολακοπούλου. Μαζί του στη σκηνή έξι κορυφαίοι σολίστες μουσικοί: Χρήστος Θεοδώρου – πιάνο, Νίκος Σκομόπουλος – τύμπανα, Πέτρος Κρεμυζάκης – μπάσο, Θάνος Σταυρίδης – ακορντεόν, Νίκος Σαμαράς – μπουζούκι, μαντολίνο, τρομπέτα, Αλέξης Στενάκης – κλαρινέτο | Μουσική Διεύθυνση: Χρήστος Θεοδώρου

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Πλατεία Ελευθερίας

• 11:00 O Πολιτιστικός Σύλλογος Αθανάτων δημιουργεί και κερνάει «Κουμπανάκια». O Πολιτιστικός Σύλλογος Αθανάτων, συμμετέχοντας στις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου, θέλει να μας θυμίσει πόσο σημαντικά και πολύτιμα είναι αυτά που έχουμε κατακτήσει και απολαμβάνουμε, η ειρήνη, η χαρά της ζωής, η αρμονική συνύπαρξη, η συνεργασία, και πόσο αξίζει να τα σεβόμαστε, να τα τιμούμε και να τα διαφυλάσσουμε σ΄ αυτές τις δύσκολες και αβέβαιες μέρες!

Έτσι, έρχεται το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025 στην πλατεία Ελευθερίας για να μας γλυκάνει με τα «κουμπανάκια» ή «λουκουμάκια». Από τις 11 το πρώι μέχρι τη 1 το μεσημέρι μέλη του Συλλόγου θα πλάθουν, θα ψήνουν και θα κερνούν τα «κουμπανάκια», τους αφράτους παραδοσιακούς κρητικούς λουκουμάδες που λιώνουν στο στόμα! Παραδοσιακό γλυκό ιδίως της ανατολικής Κρήτης, προσφέρονταν στους γάμους, αλλά κυρίως ήταν ένα από τα πιο σημαντικά γλυκά των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Είσοδος Κηποθεάτρου Νίκος Καζαντζάκης (παιδική χαρά ΟΑΣΗ)

• 11:30. Ήρωες της Ντίσνεϊ. Με φόντο τα ενετικά τείχη, οι γνωστοί κι αγαπημένοι ήρωες της Ντίσνεϊ σκορπίζουν χαρά στα παιδιά, τα οποία θα έχουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν μαζί τους.

Πύλη Ιησού

• 18:00. Παιδική Σκηνή του Cretan Winds «10 Ιστορίες για Καλικάντζαρους». Μια χριστουγεννιάτικη παράσταση με αφήγηση & ζωντανή παραδοσιακή μουσική από όλη την Ελλάδα. Μια θεατρική αφήγηση δέκα παραδοσιακών ιστοριών από όλη την Ελλάδα, βασισμένων στους καλικάντζαρους – τα μυθικά πλάσματα του Δωδεκαημέρου – συνοδευμένες από ζωντανή παραδοσιακή μουσική με κάλαντα, σκοπούς και εορταστικά τραγούδια από όλη την Ελλάδα (Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Κρήτη, Μικρά Ασία, Νησιά).

Συμμετέχουν: Μαρία Λούκα (κείμενα, αφήγηση, τραγούδι, κρουστά), Γιώργος Ζαχαριουδάκης (πνευστά, λύρα), Βαγγέλης Τσαγκαράκης (λαούτο)

Πλατεία Ελευθερίας

• 20:00. Συναυλία Κρητικής μουσικής με τους Στέλιο Ανετάκη (λαούτο), Γιώργο Κολλάρο (λαούτο), Μανώλη Πλαΐτη (λύρα), Άγγελο Ουσταμανωλάκη (Μαντολίνο)

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με όλες τις εκδηλώσεις, ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/xmas-in-heraklion/