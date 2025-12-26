Αλέξης Καλοκαιρινός: Τα Τείχη είναι ένας θησαυρός. Πρέπει να τα ζήσουμε, να τα νιώσουμε, να αισθανθούμε ότι η πόλη μας δίνει αυτό το περιβάλλον

Στην πύλη Ιησού ο Δήμαρχος Ηρακλείου για τη συναυλία του Μάνου Παπαδάκη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Χριστούγεννα στην Πόλη 2025»

Τη συναυλία με τον Μάνο Παπαδάκη που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου Ηρακλείου «Χριστούγεννα στην Πόλη 2025» στην αστική πύλη Ιησού, παρακολούθησε ανήμερα των Χριστουγέννων, ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός μαζί με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Άση Λυγερού, καλωσόρισε το κοινό στην πύλη Ιησού και επεσήμανε ότι στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να ανοίξουν όλες οι αστικές πύλες και τα Ενετικά Τείχη να ενταχθούν στη ζωή μας:

«Συναντιόμαστε στην πύλη Ιησού που αρκετοί λένε ποια είναι η Πύλη Ιησού; Πριν από μερικές μέρες που κάναμε το πρώτο Parkrun Heraklion, που ξεκινούσε από τον Προμαχώνα, πολλοί με ρωτούσαν ποιος είναι ο Προμαχώνας του Ιησού;

Εμείς οι ίδιοι δεν τα ξέρουμε και είπαμε ότι πρέπει να τα μάθουμε. Πρέπει να τα ζήσουμε, να τα νιώσουμε, να αισθανθούμε ότι η πόλη μας δίνει αυτό το περιβάλλον και εμείς το εντάσσουμε μέσα στη ζωή μας.

Αυτή είναι η βάση στην οποία επιδιώξαμε και επιτύχαμε την Προγραμματική Σύμβαση και την παραχώρηση των Τειχών στο Δήμο Ηρακλείου από το Υπουργείο Πολιτισμού, η οποία περιλαμβάνει και υποχρεώσεις προς τον Δήμο Ηρακλείου και ο Δήμος αναλαμβάνει – όπως αναλάμβανε και στο παρελθόν, χωρίς να έχει κάνει δικαιοδοσία στα Τείχη – υποχρεώσεις.

Στη βάση αυτή συμπληρώσαμε το Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμά μας με εκδηλώσεις όπως αυτή. Είναι ένα σύνολο εκδηλώσεων που έχουν πυκνωθεί μέσα στα Χριστούγεννα και μας πηγαίνουν μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Θέλω να ευχαριστήσω για την πολύτιμη προσπάθεια την Αντιδήμαρχο Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη και τους συνεργάτες της, τη Μαρίαννα Γιαλίτη, την Κωνσταντίνα Χατζάκη, τον Νίκο Τσαγκαράκη και το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου για την υπερπροσπάθεια στο τέλος της χρονιάς».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου επεσήμανε τη μοναδικότητα του μνημείου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και κάνοντας μια ιστορική αναδρομή επεσήμανε: «Οι δέκα στοές τις οποίες θα ανοίξουμε σιγά-σιγά, είναι ένα περιβάλλον που έχει μοναδικότητα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και γενικότερα. Είναι ένας θησαυρός πέρα από τα ισόπεδα Τείχη που έχουμε στο μυαλό μας.

Είναι οι πύλες που ξεκινήσαμε να ανοίγουμε με διαφορετικούς όρους. Ανοίξαμε την πύλη του Αγίου Γεωργίου, με την έκθεση του ΟΦΗ και παρουσιάσαμε τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της Προγραμματικής Σύμβασης που μας πηγαίνει στο 2035 και πέρα.

Έχει σε βάθος χρόνου, το «ξετύλιγμα» πολυποίκιλων ενεργειών που είναι σωστικές για τα ίδια τα Τείχη, που καταλήγουν στη ζωή, στην επανάχρησή τους. Τα Τείχη όπως κατασκευάστηκαν και όπως διαμορφώθηκαν από τα τέλη του 16ου έως τις αρχές του 17ου αιώνα είχαν αυτά τα ανοίγματα. Ορισμένα ήταν στρατιωτικές στοές, μόνο για στρατιωτική χρήση όπως η πύλη Μακάσι.

Υπήρχαν και οι λεγόμενες αστικές πύλες από τις οποίες σώζονται τέσσερις. Είναι η πύλη Σαμπιονάρα, η πύλη Αγίου Γεωργίου, η πύλη Ιησού και η πύλη Παντοκράτορα στη Χανιώπορτα. Στα μεταγενέστερα χρόνια, ουσιαστικά στη γύρισμα του 19ου προς τον 20ο αιώνα, έγιναν τα λεγόμενα νεωτερικά ανοίγματα, «ορύγματα», οι καινούριες πύλες.

Είναι η Καινούρια Πόρτα, η Χανιώπορτα, το Κομμένο Μπεντένι το οποίο περιστοιχίζει τις στρατιωτικές πύλες της Βηθλεέμ και του Μαρτινέγκο. Η πύλη Ιησού όπως και η πύλη Παντοκράτορα του μεγάλου στρατιωτικού μηχανικού του Μικέλε Σανμικέλι, θεωρείται ένα από τα κοσμήματα της αναγεννησιακής στρατιωτικής αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη.

Να είστε καλά. Χρόνια πολλά, να ανταμώνουμε και να νιώθουμε καλά».