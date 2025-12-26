ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Χριστουγεννιάτικες ιστορίες από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Δήμου Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Χριστούγεννα σημαίνει παραμύθι και παραμύθι σημαίνει παιδί

Το Heraklion web radio, το Δημοτικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο του Ηράκλειου, φέρνει την μαγεία των γιορτών μέσα από 3 Χριστουγεννιάτικες ιστορίες.
Τα λαϊκά παραμύθια είναι λυτρωτικά. Η μαγεία του Χριστουγεννιάτικου θαύματος δίνει ελπίδα, ενθαρρύνει στο καλό, προβάλει την αγάπη.
Ακούστε τα παραμύθια μας και αισθανθείτε να σας τυλίγει η γλύκα που έχουν οι Ιστορίες των Χριστουγέννων:
• Ένα παραμύθι από την Ιταλία: https://youtu.be/_WI8TSuu1KU
• Ένα παραμύθι από τη Γερμανία: https://youtu.be/Oc_y9Ebu3Xo
• Ένα παραμύθι από το Βέλγιο: https://youtu.be/ex4e35dJysk
Αφήγηση: Ελπίδα Πατεράκη.
Επιμέλεια Ήχου: Κων/νος Μαυροφοράκης, Ειρήνη Παπαδάκη.

Δείτε το πρόγραμμα και ακούστε το Heraklion Web Radio ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://heraklionwebradio.gr/

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
