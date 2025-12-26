Χριστουγεννιάτικες ιστορίες από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Δήμου Ηρακλείου

Χριστούγεννα σημαίνει παραμύθι και παραμύθι σημαίνει παιδί

Το Heraklion web radio, το Δημοτικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο του Ηράκλειου, φέρνει την μαγεία των γιορτών μέσα από 3 Χριστουγεννιάτικες ιστορίες.

Τα λαϊκά παραμύθια είναι λυτρωτικά. Η μαγεία του Χριστουγεννιάτικου θαύματος δίνει ελπίδα, ενθαρρύνει στο καλό, προβάλει την αγάπη.

Ακούστε τα παραμύθια μας και αισθανθείτε να σας τυλίγει η γλύκα που έχουν οι Ιστορίες των Χριστουγέννων:

• Ένα παραμύθι από την Ιταλία: https://youtu.be/_WI8TSuu1KU

• Ένα παραμύθι από τη Γερμανία: https://youtu.be/Oc_y9Ebu3Xo

• Ένα παραμύθι από το Βέλγιο: https://youtu.be/ex4e35dJysk

Αφήγηση: Ελπίδα Πατεράκη.

Επιμέλεια Ήχου: Κων/νος Μαυροφοράκης, Ειρήνη Παπαδάκη.

Δείτε το πρόγραμμα και ακούστε το Heraklion Web Radio ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://heraklionwebradio.gr/