Όταν οι Νότες Γίνονται Ιστορία: Επετειακό Διήμερο | 10 Χρόνια ΣΟΝΚΔΗ

Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, στις 21:00, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου και η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης Δήμου Ηρακλείου (ΣΟΝΚΔΗ) γιορτάζουν δέκα χρόνια δημιουργικής πορείας με ένα επετειακό διήμερο συναυλιών, το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025.

Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, στις 20:00, στην Αίθουσα Συναυλιών, το παρόν συναντά το μέλλον μέσα από μια βραδιά μουσικής δωματίου. Ένα κουαρτέτο και ένα κουιντέτο ανεβαίνουν στη σκηνή, με τη συμμετοχή των πρώτων μαθητών της ΣΟΝΚΔΗ, νέων μουσικών που ξεκίνησαν τη διαδρομή τους πριν από δέκα χρόνια και σήμερα συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μουσικές ακαδημίες και πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η συναυλία αποτελεί έναν φόρο τιμής στη μουσική παιδεία, στη συνέχεια και στη διαχρονική αξία της συλλογικής δημιουργίας.

Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, στις 20:00, στην Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού», πραγματοποιείται η επετειακή συναυλία της ΣΟΝΚΔΗ. Μέσα από τη μουσική, τον λόγο και αρχειακό οπτικοακουστικό υλικό, παρουσιάζεται η πορεία της ορχήστρας από την ίδρυσή της έως σήμερα.

Τιμητικές αναφορές, απονομές και έργα που σημάδεψαν τη δεκαετή διαδρομή της συνθέτουν μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και συλλογικής υπερηφάνειας.

Ο Δήμος Ηρακλείου επενδύει σταθερά στην εξέλιξη της ΣΟΝΚΔΗ, στηρίζοντας έμπρακτα τους νέους μουσικούς που επιθυμούν να ακολουθήσουν με συνέπεια και όραμα τις μουσικές τους σπουδές και να διεκδικήσουν την επαγγελματική τους εξέλιξη μέσα από τη συλλογική αυτή διαδρομή.

Το επετειακό διήμερο «Όταν οι Νότες Γίνονται Ιστορία» αποτελεί μια επιστροφή στις απαρχές της ΣΟΝΚΔΗ και ταυτόχρονα μια ματιά στο μέλλον, επιβεβαιώνοντας ότι όταν η μουσική καλλιεργείται με συνέπεια και όραμα, οι νότες μπορούν να γίνουν ιστορία.

Τιμές εισιτηρίων: 27/12: 5€ γενική είσοδος | 28/12: €8 κανονικό, €5 μειωμένα (φοιτητές, άνεργοι, ΑμεΑ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, νέοι έως 25 ετών), €5 θέσεις μειωμένης ορατότητας

Προπώληση εισιτηρίων

• Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:00 – 15:00 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:00 – 14:00 & 17:30 – 21:00, τηλ. 2813409247).

• ΠΣΚΗ, στο ταμείο πριν την έναρξη της εκδήλωσης.

• Ticketservices.gr.