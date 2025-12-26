ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Drone show και μια μοναδική συναυλία με τον Θοδωρή Βουτσικάκη σήμερα Παρασκευή 26/12 στα Ενετικά Τείχη

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων «Χριστούγεννα στην Πόλη 2025» του Δήμου Ηρακλείου

Ένα show όπου εκατοντάδες drones θα συγχρονιστούν για να σχηματίσουν μοναδικές εικόνες στον Ηρακλειώτικο ουρανό, θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν το απόγευμα της Παρασκευής 26/12, στις 18:30 οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης.

Το πρόγραμμα θα έχει εορταστικό χαρακτήρα εναρμονισμένο με το κλίμα των ημερών και ιδανικό σημείο για όσους επιθυμούν να το παρακολουθήσουν είναι ο προμαχώνας της Πύλης Ιησού στα Ενετικά Τείχη (Καινούργια Πόρτα).

Αμέσως μετά το drone show, στις 19:00 στην πύλη Ιησού, θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τον Θοδωρή Βουτσικάκη με ελεύθερη είσοδο και ένα πλούσιο γιορτινό πρόγραμμα που επιμελείται η Λίνα Νικολακοπούλου, με επιλογές από σημαντικά ρεπερτόρια αγαπημένων Ελλήνων και ξένων συνθετών.

Η μουσική πάντα κάνει αληθινό αυτό το μικρό θαύμα των γιορτών, γεμίζοντάς τις με παρέες, αγάπη και χαρά. Καινούργια τραγούδια κι εμείς μαζί με αυτά, είμαστε έτοιμοι, καταμεσής των γιορτινών ημερών του χρόνου, να σας συναντήσουμε σ’ αυτό το φωτεινό ραντεβού.

Μαζί με τον Θοδωρή Βουτσικάκη θα βρεθούν στη σκηνή έξι κορυφαίοι σολίστες μουσικοί. Ο Χρήστος Θεοδώρου (πιάνο), ο Νίκος Σκομόπουλος (τύμπανα), ο Πέτρος Κρεμυζάκης (μπάσο), η Άννα Λάκη (ακορντεόν), ο Νίκος Σαμαράς (μπουζούκι – μαντολίνο – τρομπέτα), η Στέλλα Τέμπρελη (τσέλο). Μουσική Διεύθυνση: Χρήστος Θεοδώρου. Ηχοληψία: Βασίλης Βακετατζής.

Οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις του προγράμματος «Χριστούγεννα στην Πόλη 2025» πραγματοποιούνται έπειτα και από την χρηματοδότηση ύψους 150.000 ευρώ του Υπουργείου Πολιτισμού προς τον Δήμο Ηρακλείου, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) των Ενετικών Τειχών.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με όλες τις εκδηλώσεις, ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/xmas-in-heraklion/

