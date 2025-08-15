Χρόνια Πολλά Ελλάδα

Η Χάρη της Παναγίας που γιορτάζουμε και τιμούμε και

Προσκυνούμε να φέρει στο κόσμο την Ειρήνη

Την Ελπίδα την Αγάπη και να δώσει δύναμη

Να ξεπερατούν τα δύσκολα μονοπάτια και οι

Ανηφόρες

Χρόνια Πολλά και Καλή Παναγιά