Χρόνια Πολλά Ελλάδα

Η Χάρη της Παναγίας που γιορτάζουμε και τιμούμε και
Προσκυνούμε να φέρει στο κόσμο την Ειρήνη
Την Ελπίδα την Αγάπη και να δώσει δύναμη
Να ξεπερατούν τα δύσκολα μονοπάτια και οι
Ανηφόρες
Χρόνια Πολλά και Καλή Παναγιά

Πελετίδης για 112: «Η εκκένωση είναι ένας όρος ο οποίος βγήκε στην ζωή για να αποφύγουμε τις ευθύνες»
Η Κοίμηση της Θεοτόκου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Θεομητορική εορτή της Χριστιανοσύνης. Εορτάζεται κάθε χρόνο στις 15...

Εμπρησμός λεωφορείου: Τι είπε ο Ηρακλειώτης επιχειρηματίας που κατονομάστηκε ως ύποπτος

ΠΚ team ΠΚ team -
Κλήθηκε στο Ανακριτικό γραφείο της Πυροσβεστικής, μετά και τα...

Το πλύσιμο των φρούτων δεν αφαιρεί τα φυτοφάρμακα – «Ξεφλουδίστε τα» συμβουλεύουν οι ειδικοί

ΠΚ team ΠΚ team -
Μια νέα επιστημονική μελέτη έρχεται να ενισχύσει τις ανησυχίες...

Πελετίδης για 112: «Η εκκένωση είναι ένας όρος ο οποίος βγήκε στην ζωή για να αποφύγουμε τις ευθύνες»

ΠΚ team ΠΚ team -
Σκληρή κριτική στην Πολιτεία άσκησε ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας...

