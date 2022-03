Η COCO-MAT ολοκλήρωσε με επιτυχία το 3ο Business Event

COCO-MAT HOTEL BUSINESS

Ο Όμιλος COCO-MAT ολοκλήρωσε με επιτυχία το 3ο Business Event «Hospitality goes live:

The Future is now» στο ξενοδοχείο COCO-MAT Athens BC στην Αθήνα

«Το αύριο, σήμερα» ήταν ο βασικός άξονας που ακολούθησαν όλες οι ομιλίες της εκδήλωσης «Hospitality goes live: The Future is now» στο ξενοδοχείο COCO-MAT Athens BC στον χώρο εκδηλώσεων του κτηρίου.

Όσοι βρέθηκαν το πρωί της Πέμπτης 17 Μαρτίου, στο 3ο event που οργανώθηκε από το ξενοδοχειακό τμήμα της COCO-MAT, είχαν την ευκαιρία να ακούσουν διακεκριμένους ομιλητές από τον χώρο του τουρισμού συμβάλλοντας στην προβολή νέων πρακτικών και τάσεων της ξενοδοχειακής αγοράς.

Με αφορμή την αρχή μιας πολλά υποσχόμενης τουριστικής σεζόν, η COCO-MAT οργανώνοντας events που προσφέρουν γνώσεις και νέες ιδέες στην αγορά μέσω έμπειρων προσκεκλημένων ομιλητών και συνεργατών μας, συμβάλλει και φιλοδοξεί να δώσει τόνους αισιοδοξίας και αναδείξεως των τουριστικών επιχειρήσεων αλλά και της Ελλάδας, ως ενός κορυφαίου τουριστικού προορισμού.

Το κοινό που παρακολούθησε αποτελείτο από επιχειρηματίες του τουρισμού, αρχιτέκτονες, interior designers αλλά και άλλες ειδικότητες που ήθελα να μοιραστούν καινοτόμες σκέψεις και ιδέες, προσωπικές ιστορίες και επιτυχημένες πρακτικές στον χώρο της φιλοξενίας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, η Υφυπουργός Τουρισμού κα Σοφία Ζαχαράκη, η Προϊσταμένη Δ/νσης Τουρισμού της Περιφέρεια Αττικής, η κα Αθηνά Κολυβά, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για τον Τουρισμό στην Αττική, ο κος Θεόδωρος Κουτσογιαννόπουλος, η επίτιμος Πρόξενος Ιορδανίας, η κα Μαντά Δέσποινα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Aldemar Hotels & Resorts, ο κος Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, από την Aegean Airlines η Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων κα Σπυριδάκη Μαρία, ο Καθηγητής της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet & Διευθυντής Μεταπτυχιακών στην Ενέργεια Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ο κος Νικόλαος Φαραντούρης, από την Elastic Architects η ιδρύτρια και αρχιτέκτονας κα Ρία Βογιατζή, από το City College, University of York Europe Campus η Δρ. Λένια Κελίδου, ο ιδρυτής και Διευθύνον Σύμβουλος της TheSpeakers, ο κος Απόστολος Κουμαρινός, ο ιδρυτής της Authentic Greece, ο κος Δημήτριος Βασιλείου, η Δημοσιογράφος τουριστικού & ταξιδιωτικού ρεπορτάζ, η κα Βίκυ Βαμιεδάκη, η συν-ιδρύτρια του KOUKOUMI VEGAN HOTEL, η κα Γεωργία Κοντιζά, ο Διευθύνον Σύμβουλος της Nea Mesa Hotel and Tourism Digital Marketing Agency, Κύρος Ασφής και ο συν-ιδρυτής της Woof Together, ο κος Γιώργος Χορέβας.

Τέλος, θέλουμε θερμά να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια Αττικής η οποία μας στήριξε έμπρακτα δίνοντάς μας την ευκαιρία να οργανώσουμε την εκδήλωση υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, την COCO-MAT Athens BC για την χορηγία του χώρου και των υψηλών προδιαγραφών και υπηρεσιών που μας πρόσφεραν αλλά και όλους όσους στήριξαν την εκδήλωση με επαγγελματισμό προς την δουλειά τους.

Για τον Όμιλο COCO-MAT

Με γνώμονα έναν ξεκούραστο και ποιοτικό ύπνο και στο ταξίδι, στην COCO-MAT επενδύουμε σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες που αφορούν τις τουριστικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και συνεργαζόμαστε με πάνω από 6.500 ξενοδοχεία ανά τον κόσμο. Στόχος μας είναι η αναβάθμιση του ύπνου στα ξενοδοχειακά καταλύματα και η ανάδειξη του ως προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν, προσφέροντας στους πελάτες των ξενοδοχείων μία μοναδική εμπειρία χαλάρωσης και ξεκούρασης σε χειροποίητα στρώματα και προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά. www.coco-mat.com