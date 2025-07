Τα “Legendary Rooms” της Novotel γιορτάζουν τους θρύλους της Paris Saint-Germain σε οκτώ προορισμούς

Από τις 20 Μαρτίου, οκτώ “Legendary Rooms” έχουν ανοίξει σε όλο τον κόσμο, γιορτάζοντας την ιστορία της Paris Saint-Germain μέσα από τους πιο εμβληματικούς θρύλους της.

Τώρα διαθέσιμα για κρατήσεις στο ALL.com.

ΑΘΗΝΑ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025 – Η Novotel, σε συνεργασία με την Paris Saint-Germain, παρουσίασε το τελευταίο κεφάλαιο της σειράς “Legendary Room”, η οποία πλέον διατίθεται σε οκτώ πόλεις σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμη για κρατήσεις στο ALL.com. Εμπνευσμένη από την επιτυχία του La Suite Novotel by ALL.com – του πρώτου μόνιμου δωματίου ξενοδοχείου στον κόσμο που χτίστηκε μέσα σε στάδιο, στο Parc des Princes – αυτή η σειρά προσκαλεί τους οπαδούς να βυθιστούν στις ιστορίες των πιο εμβληματικών παικτών της Paris Saint-Germain.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια μοναδική διαμονή στην καρδιά του Parc des Princes έχει εξελιχθεί σε έναν παγκόσμιο φόρο τιμής του ποδοσφαίρου και της φιλοξενίας, με τους οπαδούς να μπορούν πλέον να συνδεθούν με θρύλους της Paris Saint-Germain μέσα από εντυπωσιακά, θεματικά δωμάτια. Διαθέσιμα σε πόλεις από την Τζακάρτα μέχρι το Σάο Πάολο, κάθε δωμάτιο τιμά έναν από τους οκτώ εμβληματικούς παίκτες: Javier Pastore, Nicolas Anelka, Pedro Miguel Pauleta, Bonaventure Kalou, Alain Roche, Claude Makélélé, Blaise Matuidi και Raí – μετατρέποντας την κληρονομιά τους σε μια μοναδική εμπειρία για τον επισκέπτη. Κάθε διαμονή ξεκλειδώνει ένα exclusive ψηφιακό ταξίδι επιμελημένο από τους ίδιους τους παίκτες, προσφέροντας προσωπικές ιστορίες, στιγμές από τα παρασκήνια και ποδοσφαιρικές γνώσεις, όλα ενσωματωμένα στη συνολική εμπειρία Novotel.

Μια θρυλική σειρά

Η σειρά Legendary Room ξεκίνησε στην Τζακάρτα με τον Javier Pastore και σύντομα επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο, με κάθε στάση να τιμά ένα είδωλο της Paris Saint-Germai. Στη Σαγκάη, ο Nicolas Anelka μοιράστηκε αναμνήσεις από την οικογένειά του και τις πρώτες του εμπειρίες στο Novotel. Στο Ριάντ, το δωμάτιο του Pedro Miguel Pauleta, διακοσμημένο με φτερά αετού, αντηχούσε περήφανα το εθνικό του πάθος.

Στο Αμπιτζάν, ο Bonaventure Kalou επέστρεψε στον τόπο του για μια συγκινητική γιορτή ανάμεσα σε αγαπημένα πρόσωπα. Στη Βαλένθια, ο φόρος τιμής στον Alain Roche συνδύασε την έκπληξη με τη συγκίνηση, ενώ στο Λονδίνο, η σουίτα του Claude Makélélé απέδωσε με ακρίβεια το στιλ και την προσήλωση που χαρακτήρισαν την καριέρα του. Στο Μαϊάμι, ο Blaise Matuidi τίμησε τον δεσμό ανάμεσα στο Παρίσι και τη Φλόριντα, ενώ στο Σάο Πάολο, ο Raí γιόρτασε τη δική του κληρονομιά στην πατρίδα του, στο Novotel Morumbi – το πρώτο ξενοδοχείο του brand στη Λατινική Αμερική.

Ανακαλύψτε τα δωμάτια

Κάθε Legendary Room είναι εμπλουτισμένο με προσωπικά αναμνηστικά, σχεδιαστικές λεπτομέρειες ειδικά επιμελημένες για τον κάθε παίκτη, καθώς και εκπλήξεις εμπνευσμένες από την ιστορία της Paris Saint-Germain.

Οκτώ προορισμοί σας περιμένουν για να ζήσετε από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία:

Jakarta, Indonesia με τον Javier Pastore

Novotel Jakarta Cikini

Στο Novotel Jakarta Cikini, το Legendary Room αφιερωμένο στον Javier Pastore ξεχειλίζει από pop art αισθητική και παριζιάνικες πινελιές. Οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν μια υπογεγραμμένη φανέλα, vintage φωτογραφίες, ένα φωτιστικό με θέμα την Paris Saint-Germain, καθώς και υφάσματα και διακοσμητικά στοιχεία στις χαρακτηριστικές αποχρώσεις του συλλόγου. Ένα ψηφιακό καλωσόρισμα από τον Pastore αλλά και η έκθεση των ποδοσφαιρικών του παπουτσιών και μιας μπάλας, ολοκληρώνουν την εμπειρία, αποτίοντας έναν ζωντανό, δυναμικό φόρο τιμής στο δημιουργικό στυλ του Αργεντινού.

Shanghai, China με τον Nicolas Anelka

Novotel Shanghai Hongqiao

Στη Σαγκάη, το ταξίδι του Anelka από το Παρίσι στην Κίνα τιμάται με κομψή, μοντέρνα διακόσμηση και σπάνια αναμνηστικά που περιλαμβάνουν μια ειδικά σχεδιασμένη εμφάνιση της Paris Saint-Germain, exclusive πορτρέτα και ένα εντυπωσιακό κεφαλάρι εμπνευσμένο από την καριέρα του. Οι επισκέπτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διαδραστικό ψηφιακό περιεχόμενο και να εξερευνήσουν τη Σαγκάη μέσα από τον φακό του Ανελκά, συνδέοντας την ποδοσφαιρική κληρονομιά με την τοπική κουλτούρα.

Riyadh, Saudi Arabia με τον Pedro Miguel Pauleta

Novotel Riyadh Sahafa

Το Legendary Room στο Ριάντ αντανακλά το ακαταμάχητο επιθετικό ένστικτο του Pauleta μέσα από ένα τολμηρό design και προσεγμένες λεπτομέρειες. Μια υπογεγραμμένη φανέλα και τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια συνδυάζονται με διακριτικές αναφορές στην αζορική καταγωγή του, δημιουργώντας ένα δωμάτιο γεμάτο χαρακτήρα. Παρατηρήστε τις θεματικές λεπτομέρειες, όπως το αυτοκόλλητο παραθύρου, τα διακοσμητικά μαξιλάρια και τις ψηφιακές ιστορίες που ξεδιπλώνονται στην εμπειρία του επισκέπτη σε ένα δωμάτιο το οποίο είναι επίσης ιδανικό για επισκέπτες κάθε ηλικίας.

Abidjan, Côte d’Ivoire με τον Bonaventure Kalou

Novotel Abidjan Marcory

Στο Αμπιτζάν, το δωμάτιο Kalou προσφέρει μια συγκινητική επιστροφή στην Ακτή Ελεφαντοστού. Πλούσια χρώματα, υπογεγραμμένα αναμνηστικά και φωτογραφίες αφηγούνται την ιστορία της ανόδου του από τοπικό ταλέντο σε θρύλο της Paris Saint-Germain. Διαδραστικό περιεχόμενο και μια playlist με στιγμές της καριέρας του προσκαλούν τους φιλάθλους να γίνουν μέρος της αφήγησης, ενώ παράλληλα χειροποίητες τοπικές λεπτομέρειες τιμούν τις ρίζες του.

Valencia, Spain με τον Alain Roche

Novotel Valencia Lavant

Η σουίτα στη Βαλένθια συνδυάζει την διακριτική κομψότητα με την υπερηφάνεια για την Paris Saint-Germain. Οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν το αυθεντικό μετάλλιο του Κυπέλλου Κυπελλούχων UEFA (Recopa) του 1996, την εμβληματική φανέλα και ένα εντυπωσιακό ποδοσφαιρικό γλυπτό. Διακοσμητικά μαξιλάρια με το έμβλημα της PSG και ένας ατμοσφαιρικός φωτισμός ενισχύουν τη ζεστή αίσθηση του δωματίου, αποτίοντας φόρο τιμής σε έναν από τους πλέον σεβαστούς αμυντικούς της ιστορίας του συλλόγου.

London, United Kingdom με τον Claude Makélélé

Novotel London Bridge

Το δωμάτιο του Makélélé στο Λονδίνο ζωντανεύει την ακρίβεια με μια κομψή αισθητική και αποκλειστικά αναμνηστικά, όπως υπογεγραμμένα παπούτσια και αρχειακές εικόνες από την καριέρα του. Με σχεδιασμό που παραπέμπει στην τακτική του ιδιοφυΐα και καθηλωτικό περιεχόμενο πολυμέσων που εξερευνά την εποχή του στο Παρίσι, αποτελεί έναν ταιριαστό φόρο τιμής στον άνθρωπο που επαναπροσδιόρισε το παιχνίδι στη μεσαία γραμμή.

Miami, United States of America με τον Blaise Matuidi

Novotel Miami Brickell

Το δωμάτιο του Matuidi στο Μαϊάμι είναι φωτεινό, τολμηρό και γεμάτο ενέργεια – όπως ακριβώς και ο ίδιος. Οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν την περίφημη φανέλα με τον αριθμό 14, προσωπικά αναμνηστικά, καθώς και ειδικά σχεδιασμένα έργα τέχνης που αποτυπώνουν τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό του “Charo”. Ψηφιακές ιστορίες, προτάσεις εμπνευσμένες από το Μαϊάμι και έντονα design στοιχεία δημιουργούν ένα δωμάτιο – φόρο τιμής και στις δύο πόλεις.

São Paulo, Brazil με τον Raí

Novotel Sao Paulo Morumbi

Το Legendary Room του Raí στο Σάο Πάολο συνδυάζει την κομψότητα με το συναίσθημα. Με αναμνηστικά της Paris Saint-Germain και της São Paulo FC, τιμητικές διακρίσεις και έργα τέχνης εμπνευσμένα από τη βραζιλιάνικη ποδοσφαιρική κουλτούρα δημιουργούν μια σουίτα-καταφύγιο για τους φιλάθλους. Ένα επιμελημένο ψηφιακό ταξίδι και αναφορές στην ηγεσία του Raí εντός και εκτός γηπέδου δίνουν σε αυτό το δωμάτιο απαράμιλλο βάθος.

“Κάθε Legendary Room έχει σχεδιαστεί ως ένας ζωντανός φόρος τιμής – ένας χώρος όπου το ποδόσφαιρο, ο πολιτισμός και η αφήγηση συναντώνται”, αναφέρει ο Jean-Yves Minet, Global Brand President της Novotel. “Είμαστε υπερήφανοι που ζωντανεύουμε αυτές τις ιστορίες με τρόπους που εκπλήσσουν, εμπνέουν και συνδέουν ανθρώπους από διαφορετικές γενιές και γεωγραφικές περιοχές. Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για τους οπαδούς να συνδεθούν με τους αγαπημένους τους θρύλους της Paris Saint-Germain όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο”.

Ο Richard Heaselgrave, Chief Revenue Officer της Paris Saint-Germain, πρόσθεσε: “Κάθε Legendary Room είναι ένας τολμηρός νέος τρόπος για την Paris Saint-Germain να συνδεθεί με οπαδούς σε όλο τον κόσμο. Μετατρέποντας τις ιστορίες των πιο εμβληματικών παικτών μας σε καθηλωτικές εμπειρίες, γιορτάζουμε την κληρονομιά του Συλλόγου, ενώ παράλληλα χτίζουμε μια πιο συναισθηματική, διαρκή σχέση με τους οπαδούς μας, όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο”.

Ζήστε την ιστορία

Και τα οκτώ Legendary Rooms είναι πλέον διαθέσιμα για κράτηση αποκλειστικά στο ALL.com, το πρόγραμμα επιβράβευσης και την πλατφόρμα κρατήσεων της Accor.

Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://novotel.accor.com/a/en/novotel-experience/legendary-rooms.html

Περισσότερα για τη Novotel

Η Novotel Hotels, Suites & Resorts διαθέτει ξενοδοχεία υψηλής ποιότητας σχεδιασμένα ως χώροι που προσφέρουν άνεση και ενέργεια, όπου οι επισκέπτες μπορούν να επιτύχουν την ισορροπία στην πολυάσχολη ζωή τους είτε ταξιδεύουν για δουλειά, είτε για αναψυχή ή και τα δύο. Η ευρεία γκάμα ξενοδοχείων, σουιτών και resorts του brand προσφέρει πληθώρα υπηρεσιών, όπως ευρύχωρα δωμάτια με φυσικό και διαισθητικό σχεδιασμό, εστιατόρια με θρεπτικές επιλογές, ευέλικτους χώρους εργασίας, προσωπικό που φροντίζει για τις ανάγκες των επισκεπτών, χώρους για τους μικρότερους επισκέπτες, λόμπι πολλαπλών χρήσεων και προσβάσιμα γυμναστήρια.

Η Novotel, η οποία διαθέτει περισσότερες από 580 μονάδες σε περισσότερες από 65 χώρες, αποτελεί μέρος της Accor, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο της φιλοξενίας που αριθμεί πάνω από 5.600 καταλύματα σε περισσότερες από 110 χώρες. Η Novotel συμμετέχει επίσης στο ALL – Accor Live Limitless – ένα lifestyle πρόγραμμα επιβράβευσης που παρέχει πρόσβαση σε μεγάλη ποικιλία προνομίων, υπηρεσιών και εμπειριών.

novotel.com | all.com | group.accor.com

Περισσότερα για το ALL

Το ALL είναι μια πλατφόρμα κρατήσεων και πρόγραμμα επιβράβευσης που εκφράζει την υπόσχεση της Accor τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά από τη διαμονή στο ξενοδοχείο. Μέσω της ιστοσελίδας και της εφαρμογής ALL.com, οι ταξιδιώτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε απαράμιλλες επιλογές διαμονής σε περισσότερα από 45 brands της Accor σε 110 χώρες, πάντα στην καλύτερη τιμή.

Το πρόγραμμα επιβράβευσης ALL προσφέρει στα μέλη του μια ευρεία γκάμα ανταμοιβών, υπηρεσιών και εμπειριών σε συνεργασία με περισσότερους από 100 κορυφαίους συνεργάτες. Το ALL υποστηρίζει καθημερινά τα μέλη του, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ζήσουν το πάθος τους με πάνω από 7.000 events παγκοσμίως κάθε χρόνο, από τοπικές δραστηριότητες και masterclasses με chefs μέχρι, μεγάλα αθλητικά γεγονότα και πολυαναμενόμενες συναυλίες. Το ALL είναι το πρόγραμμα επιβράβευσης που προτιμούν οι ταξιδιώτες. Ανακαλύψτε το ALL.com.

Περισσότερα για την Paris Saint-Germain

Με έτος ίδρυσης το 1970 και με την κατάκτηση του UEFA Champions League το 2025, η Paris Saint-Germain (PSG) είναι η πιο επιτυχημένη αθλητική ομάδα στη Γαλλία και ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς συλλόγους στην Ευρώπη. Από την εξαγορά της από την Qatar Sports Investments (QSI) το 2011, η PSG εξελίχθηκε σε έναν πολυδιάστατο αθλητικό οργανισμό, με παρουσία στο ανδρικό και γυναικείο ποδόσφαιρο, το handball, το judo και τα Esports. Το 2022, η αμερικανική Arctos Partners επένδυσε στον σύλλογο, στηρίζοντας τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή του στρατηγική.

Με πάνω από 500 εκατομμύρια φιλάθλους παγκοσμίως και περισσότερους από 230 εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η PSG έχει καθιερωθεί ως πολιτιστικό σύμβολο, στο σταυροδρόμι αθλητισμού, μόδας και ψυχαγωγίας. Συνεργασίες με κορυφαία brands όπως η Jordan έχουν ενισχύσει τη θέση της ως παγκόσμιο lifestyle brand.

Το 2024, ο Σύλλογος εγκαινίασε το Paris Saint-Germain Campus, μία υπερσύγχρονη αθλητική εγκατάσταση που θέτει νέα πρότυπα στην εξέλιξη και απόδοση των αθλητών. Ως «Ο Σύλλογος της Νέας Γενιάς», η PSG συνδυάζει αγωνιστική αριστεία, πολιτιστική επιρροή και κοινωνικό αποτύπωμα, διαμορφώνοντας το μέλλον του αθλητισμού και της κοινωνίας.