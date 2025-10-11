Coolcation: Ο καλύτερος Οκτώβριος όλων των εποχών για τα ελληνικά resort

Η νέα τάση του «coolcation» ανεβάζει τις πληρότητες στα ύψη

Τον καλύτερο Οκτώβριο όλων των εποχών βιώνουν φέτος τα resort ξενοδοχεία της χώρας, με τις πληρότητες σε πολλές περιπτώσεις να ξεπερνούν ακόμη και εκείνες του Αυγούστου.

Παρά το γεγονός ότι ο φετινός Οκτώβριος μπήκε με βροχές και χαμηλότερες θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές —σε αντίθεση με πέρυσι που ήταν πιο ζεστός— φαίνεται πως η νέα διεθνής ταξιδιωτική τάση, γνωστή ως coolcation, έχει καθιερωθεί δυναμικά και στη χώρα μας.

Η λέξη coolcation προέρχεται από τον συνδυασμό των λέξεων cool (δροσερός) και vacation (διακοπές), και περιγράφει τις διακοπές σε πιο δροσερό κλίμα, μακριά από την έντονη ζέστη και τον συνωστισμό των καλοκαιρινών μηνών. Πρόκειται για μια τάση που κερδίζει συνεχώς έδαφος διεθνώς, καθώς οι ταξιδιώτες αναζητούν εμπειρίες πιο ήρεμες, βιώσιμες και αυθεντικές — είτε σε λιγότερο τουριστικές περιοχές, είτε σε εποχές με ηπιότερο τουρισμό.

Κρήτη, Ρόδος και Κέρκυρα στο επίκεντρο

Πρωταγωνίστρια της φετινής περιόδου είναι η Κρήτη, όπου οι πληρότητες αγγίζουν το 90%, με αρκετά ξενοδοχεία να δηλώνουν πως κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα ακόμη και από τον Αύγουστο. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και η Ρόδος, όπου «δεν πέφτει καρφίτσα», ενώ και η Κέρκυρα καταγράφει εξαιρετικές επιδόσεις. Θετικά είναι τα μηνύματα και από άλλους δημοφιλείς προορισμούς, επιβεβαιώνοντας ότι η τουριστική σεζόν πλέον επεκτείνεται δυναμικά μέχρι και τα τέλη φθινοπώρου.

Στη Χαλκιδική, περισσότερα από τα μισά ξενοδοχεία αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτά έως το τέλος Οκτωβρίου, γεγονός που σηματοδοτεί μια από τις πιο επιτυχημένες χρονιές για την περιοχή.

Coolcation: Εντυπωσιακές επιδόσεις στην Πελοπόννησο

Στην Πελοπόννησο, το πολυτελές συγκρότημα Costa Navarino συνεχίζει να καταγράφει υψηλές πληρότητες, με όλα τα ξενοδοχεία του να λειτουργούν μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Μάλιστα, το The Westin Resort Costa Navarino θα παραμείνει ανοιχτό και τον Νοέμβριο, αξιοποιώντας τη δυναμική της τάσης coolcation αλλά και το πλούσιο πρόγραμμα αθλητικών και θεματικών εκδηλώσεων που φιλοξενεί.

Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν το Messinian Open Water Swimming, το AEGEAN Messinia Pro-Am τον Νοέμβριο και άλλες δράσεις που προωθούν τον λεγόμενο «θεματικό τουρισμό δραστηριοτήτων». Οι διοργανώσεις αυτές έχουν ενισχύσει σημαντικά τη ζήτηση, συμβάλλοντας στη διατήρηση υψηλών πληροτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια του φθινοπώρου.

Αύξηση προγραμματισμένων αεροπορικών θέσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία του INSETE, οι προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις για τον Οκτώβριο παρουσιάζουν αύξηση 5,3% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, φθάνοντας τις 3.056.968. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μετά τον Μάιο (6,2%) και τον Απρίλιο (10,4%), ενώ τον Μάρτιο η αύξηση είχε αγγίξει το εντυπωσιακό 9,5%, αν και σε απόλυτους αριθμούς οι θέσεις ήταν περιορισμένες (115.107).

Οι Βρετανοί, Γερμανοί, Γάλλοι, Ολλανδοί αλλά και Αμερικανοί ταξιδιώτες παραμένουν οι κυριότερες αγορές που τροφοδοτούν τη ζήτηση. Εντυπωσιακή είναι και η άνοδος της αγοράς του Ισραήλ, ειδικά προς την Κρήτη και τη Ρόδο.

Οι πρωταθλητές της ανόδου του coolcation

Η Κέρκυρα καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση σε επίπεδο προγραμματισμένων θέσεων (+14,4%), ακολουθούμενη από τη Θεσσαλονίκη (+12,4%) και το Ηράκλειο (+9,2%). Σε απόλυτους αριθμούς, οι θέσεις ανέρχονται σε 237.590 για την Κέρκυρα, 267.118 για τη Θεσσαλονίκη και 480.154 για το Ηράκλειο.

Η Ρόδος κινείται οριακά χαμηλότερα από τα περσινά επίπεδα (-0,7%), ενώ η Σαντορίνη παρουσιάζει μεγαλύτερη πτώση (-18,3%), με τη Ζάκυνθο να ακολουθεί με μικρότερη μείωση (-3,1%). Παρ’ όλα αυτά, η συνολική εικόνα για τον ελληνικό τουρισμό παραμένει εξαιρετικά θετική, αποδεικνύοντας ότι η σεζόν πλέον δεν τελειώνει με το τέλος του καλοκαιριού.