Αγρότες και κτηνοτρόφοι παίρνουν ανάσα – Πληρωμές για βιολογικά, ζωοτροφές και αποζημιώσεις «Ντάνιελ»

Ενεργοποιούνται πληρωμές για βιολογικά, ζωοτροφές και αποζημιώσεις από τις θεομηνίες, σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Μια σειρά σημαντικών πληρωμών προς τους παραγωγούς δρομολογείται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλία με τη συμμετοχή αγροτών, κτηνοτρόφων και εκπροσώπων φορέων του πρωτογενούς τομέα. Ξεκινούν οι πρώτες πληρωμές Όπως δήλωσε ο Υπουργός: «Το επόμενο χρονικό διάστημα ξεκινάει μια σειρά πληρωμών, αρχίζοντας από την πληρωμή των παλαιών βιολογικών προϊόντων, των αποζημιώσεων για τις ζωοτροφές λόγω ευλογιάς και των αποζημιώσεων για τα φερτά υλικά που υπάρχουν σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις μετά τον “Ντάνιελ”». Παράλληλα, σημείωσε ότι δρομολογούνται και άλλες κρίσιμες πληρωμές που ενισχύουν τη ρευστότητα στον αγροτικό κόσμο, όπως η βασική ενίσχυση και η προκαταβολή για την αποζημίωση φυτικού κεφαλαίου (Μέτρο 23). «Στόχος μας είναι να δώσουμε πραγματική ανάσα όχι μόνο στη Θεσσαλία, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα», τόνισε ο κ. Τσιάρας. Ενίσχυση διαφάνειας και συντονισμού Ο Υπουργός επεσήμανε ότι οι καθυστερήσεις πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετίζονται με τη μετάβαση στην ΑΑΔΕ, τονίζοντας πως η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή διαφάνειας και δικαιοσύνης: «Πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι πριν την ολοκλήρωση κάθε πληρωμής, όπως ζητά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να εξαλειφθούν οι παθογένειες του παρελθόντος». Για την ευλογιά: «Συλλογική ευθύνη και συνεργασία» Αναφερόμενος στο ζήτημα της ευλογιάς, ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια συντονισμένη προσπάθεια για τον περιορισμό της νόσου, με τη συνεργασία του Υπουργείου, των Περιφερειών και των ίδιων των κτηνοτρόφων. «Αν δεν υπάρχει ειλικρινής συνεργασία και απομόνωση των παραγόντων που συμβάλλουν στην εξάπλωση της νόσου, όποια προσπάθεια κι αν γίνεται, θα βρίσκουμε τη νόσο μπροστά μας. Ο μόνος τρόπος να την αντιμετωπίσουμε είναι με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και συλλογική δράση». Για το ενδεχόμενο εμβολιασμού, ανέφερε ότι το θέμα βρίσκεται υπό αξιολόγηση, ωστόσο οι κτηνιατρικές σχολές της χώρας παραμένουν αρνητικές στην εφαρμογή του. «Προσπαθούμε να αποφύγουμε το lockdown» Απαντώντας σε ερώτηση για ενδεχόμενο lockdown στη ζωική παραγωγή, ο Υπουργός σημείωσε: «Είναι το ύστατο μέτρο. Κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να μη φτάσουμε εκεί. Για να πετύχει όμως αυτό, χρειάζεται συνέπεια και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων». Συντονισμένα μέτρα υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Όπως γνωστοποίησε, χθες πραγματοποιήθηκε ευρεία κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη, όπου αποφασίστηκε περαιτέρω αυστηροποίηση των μέτρων για την ευλογιά. Κλείνοντας, ο Υπουργός έστειλε μήνυμα ενότητας: «Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα και τους ανθρώπους του. Είναι μια δύσκολη περίοδος, αλλά με συνεργασία, ψυχραιμία και υπευθυνότητα μπορούμε να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις».