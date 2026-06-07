Στις εκδηλώσεις τιμής για τους Απόστρατους της ΕΛ.ΑΣ. η Ελένη Βατσινά

«Τους ευχαριστούμε για την ανεκτίμητη υπηρεσία τους προς την κοινωνία και την πατρίδα»

Στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, το πρωί της Κυριακής, τιμώντας τους Απόστρατους της Ελληνικής Αστυνομίας, συμμετείχε η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ελένη Βατσινά, αποδίδοντας φόρο τιμής στους άνδρες και τις γυναίκες που υπηρέτησαν με αφοσίωση και υπευθυνότητα το Σώμα και την ελληνική κοινωνία.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, η βουλευτής παρέστη στη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου, καθώς και στη δοξολογία που ακολούθησε, παρουσία εκπροσώπων των αρχών, φορέων και μελών των ενώσεων αποστράτων.

Η κ.Βατσινά εξέφρασε την αναγνώριση και την εκτίμηση προς τους απόστρατους αστυνομικούς για τη μακρόχρονη προσφορά τους στην ασφάλεια των πολιτών, την προάσπιση της νομιμότητας και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Σε δήλωσή της ανέφερε:

«Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη τιμήσαμε σήμερα τους Απόστρατους της Ελληνικής Αστυνομίας, τους ανθρώπους που υπηρέτησαν το λειτούργημα του αστυνομικού με αφοσίωση, ήθος και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Η προσφορά τους στην προστασία του πολίτη αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη.

Τους ευχαριστούμε για την ανεκτίμητη υπηρεσία τους προς την κοινωνία και την πατρίδα.»