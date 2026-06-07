ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Στις εκδηλώσεις τιμής για τους Απόστρατους της ΕΛ.ΑΣ. η Ελένη Βατσινά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Τους ευχαριστούμε για την ανεκτίμητη υπηρεσία τους προς την κοινωνία και την πατρίδα»

Στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, το πρωί της Κυριακής, τιμώντας τους Απόστρατους της Ελληνικής Αστυνομίας, συμμετείχε η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ελένη Βατσινά, αποδίδοντας φόρο τιμής στους άνδρες και τις γυναίκες που υπηρέτησαν με αφοσίωση και υπευθυνότητα το Σώμα και την ελληνική κοινωνία.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, η βουλευτής παρέστη στη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου, καθώς και στη δοξολογία που ακολούθησε, παρουσία εκπροσώπων των αρχών, φορέων και μελών των ενώσεων αποστράτων.

Η κ.Βατσινά εξέφρασε την αναγνώριση και την εκτίμηση προς τους απόστρατους αστυνομικούς για τη μακρόχρονη προσφορά τους στην ασφάλεια των πολιτών, την προάσπιση της νομιμότητας και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Σε δήλωσή της ανέφερε:

«Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη τιμήσαμε σήμερα τους Απόστρατους της Ελληνικής Αστυνομίας, τους ανθρώπους που υπηρέτησαν το λειτούργημα του αστυνομικού με αφοσίωση, ήθος και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Η προσφορά τους στην προστασία του πολίτη αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη.

Τους ευχαριστούμε για την ανεκτίμητη υπηρεσία τους προς την κοινωνία και την πατρίδα.»

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Λευτέρης Αυγενάκης από το Αρκαλοχώρι: «Οι ενεργειακές...

0
Στην πανελλαδική εκδήλωση για την Ημέρα Ενεργειακών Κοινοτήτων 2026...

Δήμος Χερσονήσου:Θέση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη...

0
το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χερσονήσου, κατά την έκτακτη συνεδρίαση...

Λευτέρης Αυγενάκης από το Αρκαλοχώρι: «Οι ενεργειακές...

0
Στην πανελλαδική εκδήλωση για την Ημέρα Ενεργειακών Κοινοτήτων 2026...

Δήμος Χερσονήσου:Θέση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη...

0
το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χερσονήσου, κατά την έκτακτη συνεδρίαση...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Χερσονήσου:Θέση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση Προσωρινής Κλειστής Δομής Φιλοξενίας Μεταναστών στην Π.Ε. Ηρακλείου.
Επόμενο άρθρο
Λευτέρης Αυγενάκης από το Αρκαλοχώρι: «Οι ενεργειακές κοινότητες χτίζουν ανάπτυξη που μένει στον τόπο»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related