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Συγχαρητήριο μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης στους επιτυχόντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Η σημερινή ημέρα δεν σφραγίζει απλώς το τέλος μιας επίμονης προσπάθειας, αλλά σηματοδοτεί τη δικαίωση των ονείρων της νέας γενιάς της Κρήτης.

Με χαρά και υπερηφάνεια, στέλνουμε θερμά συγχαρητήρια στις χιλιάδες νέες και νέους του νησιού μας που κατάφεραν να κάνουν το μεγάλο άλμα προς την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μετουσιώνοντας τους κόπους ετών σε ένα σπουδαίο ακαδημαϊκό ξεκίνημα.

Η αφοσίωση και η επιμονή τους ανταμείβονται, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο γνώσεων και εμπειριών. Δίπλα τους στάθηκαν αρωγοί οι οικογένειες και οι καθηγητές τους, στους οποίους αξίζουν, επίσης, ιδιαίτερα συγχαρητήρια.

Παράλληλα, απευθυνόμαστε και στα παιδιά που δεν πέτυχαν τον αρχικό τους στόχο. Οι εξετάσεις είναι μόνο ένας σταθμός στην αφετηρία της ζωής. Οι εναλλακτικές διαδρομές είναι αμέτρητες και είμαστε βέβαιοι ότι, με τόλμη και πίστη στις δυνάμεις τους, θα κατακτήσουν τους δικούς τους ξεχωριστούς δρόμους δημιουργίας.

Ως Περιφέρεια Κρήτης, είμαστε υπερήφανοι για όλες και όλους τους νέους του νησιού. Τους ευχόμαστε υγεία και καλή σταδιοδρομία.

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0
Αγαπητές και αγαπητοί πρωτοετείς φοιτήτριες και φοιτητές, Με ιδιαίτερη χαρά...
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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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