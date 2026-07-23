ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Άγνωστοι παραβίασαν το mail της Δημοτικής Αστυνομίας και ζητούν χρήματα από πολίτες

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Όπως διαπιστώθηκε σήμερα Πέμπτη 23/7, άγνωστοι παραβίασαν το mail της Δημοτικής Αστυνομίας dastynomia@heraklion.gr και έστειλαν μηνύματα σε πολίτες ζητώντας χρήματα ως δήθεν «εγγύηση» για παραβάσεις που είχαν κάνει.

Άμεσα το mail απενεργοποιήθηκε και ασφαλίστηκε ώστε να μην είναι δυνατές τέτοιες αποστολές και έγινε καταγγελία στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τον εντοπισμό των δραστών.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση που έχουν λάβει τέτοιο μήνυμα να ΜΗΝ απαντήσουν και να ΜΗΝ προχωρήσουν σε καμία καταβολή χρηματικού ποσού.

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Team Πολ. Κρήτης
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