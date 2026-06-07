Δήμος Χερσονήσου:Θέση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση Προσωρινής Κλειστής Δομής Φιλοξενίας Μεταναστών στην Π.Ε. Ηρακλείου.

το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χερσονήσου, κατά την έκτακτη συνεδρίαση του στις 07 Ιουνίου 2026 έλαβε υπόψη ότι:

1. Το ζήτημα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Ανεξάρτητα από τις διαφορετικές απόψεις που μπορεί να υπάρχουν για τη μεταναστευτική πολιτική, οι άνθρωποι που φθάνουν στις ακτές μας χρειάζονται άμεση και οργανωμένη διαχείριση.

Η υποχρέωση προσωρινής φιλοξενίας των μεταναστών στο Ηράκλειο δεν αποτελεί μόνο ανθρωπιστική υποχρέωση, αλλά και αναγκαία προσθήκη για την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής κοινωνίας.

Σήμερα, όταν καταφθάνουν μετανάστες και πρόσφυγες, οι αρμόδιες αρχές συχνά αναγκάζονται να χρησιμοποιούν τους προσωρινούς και ακατάλληλους χώρους, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα τόσο στους ίδιους τους φιλοξενούμενους, όσο και στους κατοίκους.

Μια οργανωμένη δομή μπορεί να εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα, αποτελεσματική καταγραφή και καλύτερο συντονισμό των κρατικών υπηρεσιών. Παράλληλα, συμβάλει στην αποσυμφόρηση δημόσιων χώρων και διευκολύνει το έργο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Λιμενικού και των υπηρεσιών ασφαλείας.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι μιλάμε για μια δομή προσωρινής φιλοξενίας και όχι για μόνιμη εγκατάσταση. Στόχος είναι η σύντομη παραμονή των ανθρώπων αυτών μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να μεταφερθούν σε κατάλληλες δομές ή προορισμούς.

Ως τοπική κοινωνία, οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα με ρεαλισμό, υπευθυνότητα και σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες. Η απουσία οργανωμένης δομής δεν εξαφανίζει το πρόβλημα, αντίθετα το καθιστά δυσκολότερο στη διαχείριση του. Μια καλά σχεδιασμένη και ελεγχόμενη προσωρινή δομή ωστόσο μπορεί να προστατεύσει τους φιλοξενούμενους και την τοπική κοινωνία.

Το Ηράκλειο έχει αποδείξει διαχρονικά ότι μπορεί να συνδυάζει την ανθρωπιά με την οργάνωση και την υπευθυνότητα. Με αυτό το πνεύμα καλούμαστε να εξετάσουμε τη δημιουργία μιας προσωρινής δομής που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής και θα υπηρετεί το κοινό συμφέρον.

Προς αυτή την κατεύθυνση οφείλουμε να βοηθήσουμε όλοι. Απαιτούνται όμως, υπεύθυνη ενημέρωση, σαφείς δεσμεύσεις του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου για κρίσιμα θέματα που προκύπτουν από την λειτουργία αυτής της προσωρινής δομής και απόφαση όλων των δημάρχων της Π.Ε. Ηρακλείου, μετά από επιστημονική μελέτη και εξαντλητικό διάλογο με τη συμμετοχή του προέδρου της ΠΕΔ, του Περιφερειάρχη Κρήτης και των βουλευτών της Π.Ε. Ηρακλείου.

2. Τα δημοσιεύματα περί σχεδιαζόμενης εγκατάστασης Προσωρινής Κλειστής Δομής Φιλοξενίας Μεταναστών στην Π.Ε. Ηρακλείου.

3. Την υποχρέωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να προστατεύσει το δημόσιο συμφέρον, την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής των κατοίκων και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

4. Την ανάγκη πλήρους ενημέρωσης και ουσιαστικής διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία και τους θεσμικούς φορείς.

Διαπιστώνει ότι

Μέχρι σήμερα δεν έχει τεθεί υπόψη του Δήμου κανένας πλήρης διοικητικός και τεχνικός φάκελος που να προτείνει ως ακίνητο χωροθέτησης και λειτουργίας της προσωρινής κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών το κτίριο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Κρήτης και να περιλαμβάνει:

• Τη χωροταξική και πολεοδομική τεκμηρίωση της επιλογής του συγκεκριμένου ακινήτου.

• Τη Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων.

• Τη Μελέτη φέρουσας ικανότητας της περιοχής.

• Τη Μελέτη ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης αποβλήτων.

• Τη Μελέτη πυροπροστασίας και Πολιτικής Προστασίας.

• Τα περιβαλλοντικά στοιχεία και οι σχετικές αδειοδοτήσεις.

• Τον προβλεπόμενο αριθμό φιλοξενούμενων και τα συνοδευτικά έργα υποδομής.

• Την καταγραφή των επιπτώσεων στην τοπική Οικονομία του Δήμου και ειδικότερα στον τομέα του Τουρισμού στον κατεξοχήν τουριστικό δήμο της χώρας.

Εκφράζει την ανησυχία του διότι

Α. Ζητήματα κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας

Η περιοχή του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού γειτνιάζει με το παράπλευρο οδικό δίκτυο του ΒΟΑΚ και επηρεάζεται από σημαντικούς κυκλοφοριακούς φόρτους.

Δεν προκύπτει τεκμηρίωση σχετικά με την επάρκεια της κυκλοφοριακής σύνδεσης, την ασφαλή πρόσβαση οχημάτων έκτακτης ανάγκης και τις επιπτώσεις στη λειτουργία του οδικού δικτύου.

Β. Πολιτική Προστασία

Οι τοπικές συνθήκες δεν επιτρέπουν να υπάρξει αποτρεπτικός και εφαρμόσιμος σχεδιασμός σε περίπτωση ανάγκης εκκένωσης, πυροπροστασίας, αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Δεν επιτρέπουν επίσης, την άμεση επιχειρησιακή δυνατότητα παρέμβασης των αρμόδιων υπηρεσιών, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Γ. Περιβαλλοντική και χωροταξική καταλληλότητα

Δεν τεκμηριώνεται ουδόλως η συμβατότητα της χρήσης με το ισχύον χωροταξικό πλαίσιο, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την υδρολογική και πλημμυρική ασφάλεια της περιοχής και την φέρουσα ικανότητα του ακινήτου.

Δ. Αναπτυξιακή φυσιογνωμία της περιοχής

Ο Δήμος Χερσονήσου αποτελεί τον σημαντικότερο τουριστικό δήμο της χώρας, με τεράστια συμβολή στην εθνική Οικονομία και την απασχόληση. Κάθε σημαντική μεταβολή χρήσεων γης και λειτουργιών οφείλει να αξιολογείται με γνώμονα, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διαφύλαξη μνημείων και πολιτισμικής κληρονομιάς, τις οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής και τη συνοχή των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εκφράζει απερίφραστα και με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απόλυτη διαφωνία του για τον σχεδιασμό του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου να χωροθετήσει και λειτουργήσει την προσωρινή κλειστή δομή φύλαξης των μεταναστών στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου στο ακίνητο ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Κρήτης, του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού,

το οποίο υπάγεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χερσονήσου. Η επιλογή αυτή της Πολιτείας δεν έχει ποτέ διατυπωθεί επίσημα, ούτε και έχει υποβληθεί στο Δήμο μας. Η πληροφόρηση μας προέκυψε από διαρροές που έγιναν στα τοπικά Μ.Μ.Ε.

2. Δηλώνει με τον πιο σαφή τρόπο ότι δεν θα αποδεχθεί τακτικές και λογικές που έχουν ξεπεραστεί, όπως «ουδέν μονιμότερο του προσωρινού», ενέργειες ή καταστάσεις που γίνονται «εν κρυπτώ και παραβύστω», αποφάσεις που λαμβάνονται χωρίς να προηγηθεί ενημέρωση και δημόσια διαβούλευση.

3. Διαπιστώνει και επιβεβαιώνει ότι υπάρχει κάθετη αντίθεση του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων των τουριστικών φορέων που παρίστανται σήμερα στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα των Μιχαήλ Βλατάκη, προέδρου του Συνδέσμου των Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης,

Γεώργιου Πελεκανάκη, προέδρου της Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων και του Αλέξανδρου Σωμαρά, Γραμματέα της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Ηρακλείου και Αντιπροέδρου του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Κρήτης, για τη λειτουργία της δομής μεταναστών στο προτεινόμενο ακίνητο. Στις τοποθετήσεις τους ανέφεραν κατηγορηματικά ότι μια τέτοια απόφαση θα προξενήσει καταστροφικές επιπτώσεις στον Τουρισμό, που έχει καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της Κρήτης και του Δήμου Χερσονήσου.

4. Ο χωρικός Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου κ. Νίκος Συριγωνάκης, στην τοποθέτηση του κατέστησε σαφώς και ανεπιφύλακτα, ότι η Περιφέρεια Κρήτης διαφωνεί με τον σχεδιασμό αυτό, που μόνο επιπλέον προβλήματα θα προξενήσει στο μείζον μεταναστευτικό πρόβλημα. Το ακίνητο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού, το οποίο ανήκει στην ιδιοκτησία της Περιφέρειας Κρήτης,

πέραν του γεγονότος ότι δεν πληροί της προδιαγραφές της Πολεοδομικής Νομοθεσίας και δεν καλύπτει τους περιβαλλοντικούς όρους, σήμερα καλύπτει σημαντικές υπηρεσιακές ανάγκες της Περιφέρειας.

5. Τονίζει ότι ο Δήμος Χερσονήσου είναι ο κατεξοχήν τουριστικός δήμος της χώρας με 200.000 κρεβάτια, πολυάριθμες και αξιόλογες τουριστικές μονάδες 5 και 4 αστέρων και έχει τεράστια συμβολή στην εθνική οικονομία. Μόνο από το τέλος ανθεκτικότητας το Υπουργείο Οικονομικών εισπράττει από το δήμο μας ετησίως 40 εκατομμύρια ευρώ.

Αν υιοθετηθεί η πρόταση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου θα υπάρξει τεράστια αρνητική επίπτωση στον κλάδο του Τουρισμού. Ήδη και με μόνη τη διαρροή για τη χωροθέτηση της δομής μεταναστών έχει υπάρξει αναστάτωση στους Tour Operators

. Δεν μπορεί να επιβαρυνθεί κι άλλο ο τουριστικός άξονας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου με δραστηριότητες που συγκρούονται με τις υφιστάμενες χρήσεις γης και λειτουργίες. Δεν μπορεί ο ξένος επισκέπτης με την άφιξη του στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» η πρώτη εικόνα που θα αντικρίζει να είναι ο καταυλισμός των Ρομά και η αμέσως επόμενη εικόνα, η δομή των μεταναστών στον ΒΟΑΚ στο πρώην ΚΤΕΟ

Ηρακλείου στην αστική περιοχή του Καρτερού. Πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε τον τουρισμό, έναν επικερδή και σημαντικό κλάδο της Οικονομίας της χώρας μας, αλλά ταυτόχρονα ένα πολύ ευαίσθητο τομέα. Αντί να χωροθετούμε τέτοιες χρήσεις στην καρδιά των τουριστικών περιοχών, που είναι οχλούσες και επιβλαβείς,

ας δώσουμε λύσεις στο καθεστώς χρήσης των κοινόχρηστων ζωνών αιγιαλού και παραλίας, στην έλλειψη ναυαγοσωστικής προστασίας των ακτών, στην ενίσχυση της αστυνόμευσης μας και σε πολλά άλλα καθημερινά ζητήματα που δυσφημούν την τουριστική μας εικόνα.

6. Η προτεινόμενη θέση εγκατάστασης της δομής και η μετατροπή του ακινήτου του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού είναι ελέγξιμη και ακατάλληλη, πολεοδομικά, χωροταξικά, περιβαλλοντικά, αναπτυξιακά και πολιτικά. Ειδικότερα, η λειτουργία της δομής στο ακίνητο αυτό έχει θέματα:

α) Προβλήματα στη μοναδική κυκλοφοριακή διασύνδεση της ανάντι και κατάντι περιοχής του Καρτερού με το ΒΟΑΚ (κατεύθυνση προς Ανατολάς) μέσω της παράπλευρης οδού.

β) Τεράστιο αισθητικό πρόβλημα σε όλο το διερχόμενο πληθυσμό, ειδικά στους ξένους επισκέπτες, γιατί το ακίνητο εφάπτεται του ΒΟΑΚ.

γ) Υπάρχει επιχειρησιακά αντικειμενική αδυναμία επέμβασης των δυνάμεων της Πολιτείας στη δομή, σε έκτακτη ανάγκη γιατί βασική προϋπόθεση θα είναι η διακοπή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο του ΒΟΑΚ.

δ) Το ανάγλυφο που περιβάλλει το ακίνητο από τη νότια πλευρά του είναι βραχώδες, δύσβατο και δύσκολα ελέγξιμο.

ε) Σε επαφή με το ακίνητο που σχεδιάζεται η εγκατάσταση της δομής έχουν χωροθετηθεί και εγκριθεί οι Πολεοδομικές Μελέτες Παραθεριστικών Οικοδομικών Συνεταιρισμών και μάλιστα σε αρκετούς από αυτούς έχουν ήδη γίνει τα έργα των δημόσιων υποδομών.

στ) Είναι στην τελική φάση η έκδοση της οικοδομικής άδειας για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων, σε παρακείμενη έκταση.

ζ) Σε γειτνίαση με το ακίνητο υπάρχει ο σημαντικός μινωικός αρχαιολογικός χώρος της «Αμνισού» με πολύ σημαντικά ευρήματα και βεβαίως το λατρευτικό σπήλαιο της Ειλειθύιας.

η) Υπεγράφη μόλις προχθές μετά από δημόσιο διαγωνισμό η σύμβαση μεταξύ της ΕΤΑΑ Α.Ε. και της πλειοδότριας εταιρίας στο διαγωνισμό για την αξιοποίηση του πρώην Ξενία Καρτερού, έργο του εμβληματικού αρχιτέκτονα Κωνσταντινίδη.

θ) Οι εργασίες στον ΒΟΑΚ που εκτελούνται στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης έχουν ξεκινήσει και σύντομα στο τμήμα αυτό, Καρτερός – Γούρνες, για τις ανάγκες του έργου θα ληφθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες θα αποκόψουν την πρόσβαση στο ακίνητο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού.

7. Ζητά από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής & Ασύλου την πραγματοποίηση θεσμικής διαβούλευσης με:

• Την Περιφέρεια Κρήτης.

• Το Δήμο Χερσονήσου.

• Τους παραγωγικούς φορείς.

• Τους επαγγελματικούς και επιστημονικούς συλλόγους.

8. Προτείνει προς το Περιφερειακό Συμβούλιο που είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου να αξιοποιήσει το διοικητικό του επιχείρημα και να ζητήσει να λάβει πλήρη και τεκμηριωμένη πρόταση από την Πολιτεία που να αποδεικνύει την καταλληλότητα του ακινήτου. Του Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει ψήφισμα με απόφαση του που θα αναφέρει:

• Δεν συναινεί στην παραχώρηση του ακινήτου.

• Θεωρεί ότι η περιοχή έχει σοβαρά προβλήματα με τη λειτουργία αυτής της δομής ως η κατεξοχήν τουριστική ζώνη της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

• Παρουσιάζει ζητήματα οδικής ασφάλειας, υποδομών και χωροταξικής καταλληλότητας.

• Διατηρεί κάθε δικαίωμα, ως κύριος του ακινήτου, χρήσης του ακινήτου για την κάλυψη σημαντικών αναγκών της Περιφέρειας.

9. Αναθέτει στις υπηρεσίες του Δήμου και ειδικότερα στην Τεχνική και Νομική υπηρεσία και αν χρειαστεί και σε εξωτερικούς συμβαλόμενους την τεκμηρίωση της πλήρους κι εμπεριστατωμένης άποψης της δημοτικής αρχής, η οποία αναφανδόν απορρίπτει τη χωροθέτηση της δομής μεταναστών στο ακίνητο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού.

10. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο και τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου να προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου, των κατοίκων, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις στις προβλεπόμενες διαδικασίες.

11. Να ζητήσει ο Δήμος συμπαράσταση και υποστήριξη από τους φορείς που μπορούν να τεκμηριώσουν τεχνικές, αναπτυξιακές, θεσμικές κ.λπ. επιπτώσεις όπως:

Α) ΣΕΤΕ

Β) ΠΟΞ

Γ) ΤΕΕ – ΤΑΚ

Δ) ΓΕΩΤΕΕ

Ε) Δικηγορικό Σύλλογο

ΣΤ) Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης.

Ζ) Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου.

Η) Σύνδεσμος Διευθυντών Κρήτης.

Θ) Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Ι) Εμπορικός Σύλλογος Χερσονήσου.

12. Να ενημερωθούν όλοι οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι και φορείς του Δήμου Χερσονήσου από τη Δημοτική Αρχή και τους προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, για το πρόβλημα που δημιουργεί η εγκατάσταση της δομής μεταναστών στο ακίνητο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού,

προκειμένου να υπάρξει συντονισμός της δημοτικής αρχής και της κοινωνίας στον αγώνα που θα χρειαστεί να κάνουν.

13. Το παραπάνω ψήφισμα να αποσταλεί:

• Στο γραφείο Πρωθυπουργού και στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων.

• Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

• Στην Περιφέρεια Κρήτης.

• Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

• Στους Βουλευτές Π.Ε. Ηρακλείου.

• Στους αρμόδιους δημόσιους φορείς.