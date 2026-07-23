Συγχαρητήριο Μήνυμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης προς τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί νέοι φοιτητές,

Με ιδιαίτερη χαρά, εκ μέρους ολόκληρης της πανεπιστημιακής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σας καλωσορίζω στο νέο ακαδημαϊκό σας ξεκίνημα και σας εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια για την επιτυχία σας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Η εισαγωγή σας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας και δημιουργικής πορείας, γεμάτης γνώσεις, εμπειρίες, προκλήσεις και ευκαιρίες. Η επιτυχία σας αποτελεί το αποτέλεσμα της συστηματικής προσπάθειας, της επιμονής και της αφοσίωσής σας στους στόχους σας, καθώς και της πολύτιμης στήριξης που σας προσέφεραν οι οικογένειες και οι εκπαιδευτικοί σας.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με τη διεθνή αναγνώριση που έχει κατακτήσει για την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνάς του, θα βρίσκεται δίπλα σας στα πρώτα σας βήματα ως μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και θα σας υποστηρίζει σε όλη τη διάρκεια των σπουδών σας.

Σας εύχομαι ολόψυχα η φοιτητική σας πορεία να είναι δημιουργική, γόνιμη και γεμάτη έμπνευση, νέες γνώσεις, ουσιαστικές εμπειρίες και σημαντικές επιτυχίες.

Με εκτίμηση,

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Καθηγητής Γεώργιος Μ. Κοντάκης