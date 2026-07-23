Η ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου Α.Ε στηρίζει τους Πρωτοετείς Φοιτητές

Η «ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε.» ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ»

Στο πλευρό των πρωτοετών φοιτητών που ανοίγεται μία νέα σελίδα στη ζωή τους με την εισαγωγή τους στις Ανώτατες Ακαδημαϊκές σχολές της χώρας, βρίσκεται για μία ακόμη χρονιά η Εταιρεία «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου Α.Ε.»,

η οποία θα παρέχει ΕΚΠΤΩΣΗ 50% στους ίδιους και τους συνοδούς τους για τις μετακινήσεις τους προς και από τον τόπο (σχολή εισαγωγής) που θα φοιτήσουν από τη νέα ακαδημαϊκή περίοδο.

Η οικονομική αυτή «ανάσα» χορηγείται από την Εταιρεία στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Προσφοράς».

Η έκπτωση θα ισχύει έως και τις 31/10/2026 και θα παρέχεται με την επίδειξη:

α) της βεβαίωσης επιτυχίας στις πανελλήνιες εξετάσεις του 2026 και

β) του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του επιτυχόντα.

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αναλυτικά, τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΕΚΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ, είναι τα εξής:

• Από Χανιά προς Λαμία – Λάρισα – Θεσσαλονίκη, κάθε Κυριακή – Τρίτη -Τετάρτη και Παρασκευή

• Από Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Λαμία προς Χανιά, κάθε Τρίτη – Πέμπτη -Παρασκευή και Κυριακή

• Από Χανιά προς Κόρινθο – Πάτρα – Μεσολόγγι – Αγρίνιο – Άρτα – Ιωάννινα, κάθε Τρίτη και Παρασκευή

• Από Ιωάννινα – Άρτα – Αγρίνιο – Μεσολόγγι – Πάτρα – Κόρινθο προς Χανιά, κάθε Πέμπτη και Κυριακή.

Για την ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε.