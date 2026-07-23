Ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης συγχαίρει και καλωσορίζει τους Πρωτοετείς Φοιτητές

Αγαπητές και αγαπητοί πρωτοετείς φοιτήτριες και φοιτητές,

Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε στο Πολυτεχνείο Κρήτης και σας καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια της ακαδημαϊκής μας κοινότητας.

Σας συγχαίρουμε θερμά για την επιτυχία σας! Η εισαγωγή σας σε ένα από τα κορυφαία Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας αποτελεί μια σημαντική προσωπική κατάκτηση και ταυτόχρονα την απαρχή μιας νέας, δημιουργικής και συναρπαστικής περιόδου στη ζωή σας.

Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από τεράστιες αλλαγές, που επιφέρουν μεγάλες επιπτώσεις στον κοινωνικό και οικονομικό τρόπο ζωής μας, αλλά και στον εργασιακό χώρο.

Η κλιματική αλλαγή με τις εμφανείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, τα μέσα επικοινωνίας και μαζικής δικτύωσης, οι νέες τεχνολογίες στην ενέργεια, στη βιομηχανία, η ανάγκη για βιώσιμες χρήσεις των πόρων, οι εξειδικευμένες παρεμβάσεις στην ιατρική πράξη προσαρμοσμένες στη γονιδιακή ταυτότητα του κάθε ατόμου, καθώς και η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης,

αποτελούν άμεσες και μελλοντικές προκλήσεις, που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που θα λάβετε στις σπουδές σας. Καθώς η τεχνολογική ανάπτυξη πρέπει να συμβαδίζει με τον σεβασμό στο άτομο, η χρήση της ανθρώπινης νοημοσύνης και εφευρετικότητας αποτελεί αναπόσπαστο παράγοντα στις δυνατότητες των χρήσεων δεδομένων που προσφέρει η τεχνολογία.

Παράλληλα με τις τεχνολογικές γνώσεις, οι σπουδές σας στα προγράμματα σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης στοχεύουν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, ευστροφίας και εφευρετικότητας που διέπει τους σύγχρονους μηχανικούς.

Η επιλογή σας να σπουδάσετε στο Πολυτεχνείο Κρήτης αποτελεί την έναρξη μιας πορείας αναζήτησης, γνώσης και δημιουργίας. Στο ίδρυμά μας θα έχετε την ευκαιρία να εξελιχθείτε επιστημονικά και προσωπικά, μέσα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης,

διεθνώς αναγνωρισμένη ερευνητική δραστηριότητα και ενεργό κοινωνικό ρόλο. Σταθερή μας επιδίωξη είναι η παραγωγή και διάχυση γνώσης προς όφελος της κοινωνίας, με έμφαση στην καινοτομία, την αριστεία και την υπεύθυνη αξιοποίηση της επιστήμης.

Το διδακτικό προσωπικό του Πολυτεχνείου Κρήτης αποτελείται από καταξιωμένους επιστήμονες, πολλοί από τους οποίους διακρίνονται για το σημαντικό ερευνητικό και εκπαιδευτικό τους έργο. Με σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και ουσιαστική υποστήριξη, βρίσκονται δίπλα στους φοιτητές, καθοδηγώντας τους σε κάθε στάδιο της ακαδημαϊκής τους πορείας.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας δεν θα αποκτήσετε μόνο εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις, αλλά θα αναπτύξετε δεξιότητες, θα διευρύνετε τους ορίζοντές σας και θα αποκτήσετε πολύτιμες εμπειρίες που θα σας προετοιμάσουν για τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Η ενεργή συμμετοχή σας σε ακαδημαϊκές, κοινωνικές, πολιτιστικές και εθελοντικές δράσεις θα συμβάλει ουσιαστικά στην προσωπική και επαγγελματική σας ανάπτυξη.

Σήμερα ξεκινά για εσάς ένα νέο και σημαντικό ταξίδι. Μια πορεία γεμάτη ευκαιρίες για μάθηση, συνεργασία και δημιουργία. Σε αυτή τη διαδρομή δεν θα είστε μόνοι. Το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Πολυτεχνείου Κρήτης θα βρίσκεται σταθερά στο πλευρό σας, παρέχοντάς σας υποστήριξη και καθοδήγηση.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε δημιουργήσει την ειδική σελίδα με πληροφορίες για τους Πρωτοετείς Φοιτητές από την οποία θα αντλήσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ξεκίνημα των σπουδών σας.

Σας καλούμε να ενημερωθείτε για τις σπουδές και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Πολυτεχνείου Κρήτης ξεφυλλίζοντας τον Οδηγό για Πρωτοετείς Φοιτητές.

Σας εύχομαι, εκ μέρους όλης της πολυτεχνικής μας κοινότητας, μια δημιουργική, γεμάτη εμπειρίες και ουσιαστική ακαδημαϊκή χρονιά!

Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης

Πρύτανης