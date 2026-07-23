Ηράκλειο:Συνελήφθη γυναίκα με 19- κιλά και -100- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης στο αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης»

Συνελήφθη 32χρονη αλλοδαπή, μέλος διεθνούς κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών

Κατασχέθηκαν -19- κιλά και -100- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

Από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου συνελήφθη σήμερα (23.07.2026) το πρωί, στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», 32χρονη αλλοδαπή – μέλος διεθνούς κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης και αξιολόγησης στοιχείων από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας,

σχετικά με τη μεταφορά αεροπορικώς μεγάλων ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης από την 32χρονοη κατ’ εντολή ομοεθνή της με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε έτερους διακινητές, σήμερα (23.07.2026) το πρωί οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν και αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Ηρακλείου, εντοπίσθηκε η κατηγορούμενη στον αερολιμένα κατά την άφιξή της από χώρα του εξωτερικού.

Από την επακόλουθη έρευνα στην αποσκευή της, κατελήφθη να έχει αποκρύψει εντός αυτής, -19- κιλά και -100- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, το χρηματικό ποσό των -210- ευρώ και -1- κινητό τηλέφωνο, τα οποία κατασχέθηκαν.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.