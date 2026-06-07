Λευτέρης Αυγενάκης από το Αρκαλοχώρι: «Οι ενεργειακές κοινότητες χτίζουν ανάπτυξη που μένει στον τόπο»

Στην πανελλαδική εκδήλωση για την Ημέρα Ενεργειακών Κοινοτήτων 2026 και στην τελετή θεμελίωσης του έργου Κυκλικής Οικονομίας, Βιοενέργειας και Τηλεθέρμανσης της ΜΙΝΩΑ Ενεργειακής, που πραγματοποιήθηκε στο Αρκαλοχώρι, συμμετείχε ο Βουλευτής Ηρακλείου και πρ. Υπουργός, Λευτέρης Αυγενάκης, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτα Κακλαμάνη.

Η εκδήλωση, που συνδιοργανώθηκε από τη ΔΕΣΜΗ Ενεργειακών Κοινοτήτων Ελλάδας και τη ΜΙΝΩΑ Ενεργειακή, ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο των ενεργειακών κοινοτήτων στη νέα εποχή της πράσινης μετάβασης, της ενεργειακής δημοκρατίας και της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης.

Κατά τον χαιρετισμό του στην τελετή θεμελίωσης του έργου, ο κ. Αυγενάκης υπογράμμισε ότι η σημερινή ημέρα δεν αφορά απλώς την έναρξη κατασκευής μιας νέας ενεργειακής υποδομής, αλλά τη θεμελίωση μιας διαφορετικής αναπτυξιακής αντίληψης, όπου η οικονομική πρόοδος συμβαδίζει με την περιβαλλοντική ευθύνη, την κοινωνική συνοχή και την αξιοποίηση των τοπικών πόρων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Αρκαλοχώρι, το οποίο επλήγη από τον καταστροφικό σεισμό του 2021, τονίζοντας ότι σήμερα αποτελεί παράδειγμα ανθεκτικότητας και αναγέννησης.

«Το Αρκαλοχώρι δεν συμβολίζει πλέον μόνο τη δοκιμασία που βίωσε. Συμβολίζει τη δύναμη μιας κοινωνίας να σταθεί ξανά στα πόδια της, να δημιουργήσει και να σχεδιάσει το μέλλον της με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Βουλευτής Ηρακλείου σημείωσε ότι το έργο της ΜΙΝΩΑ Ενεργειακής ενσωματώνει βασικές αρχές της σύγχρονης ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια και το περιβάλλον, όπως η κυκλική οικονομία, η ενεργειακή αυτάρκεια, η αξιοποίηση αγροτικών και οργανικών υπολειμμάτων, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και η επιστροφή των οφελών στις τοπικές κοινωνίες.

«Υπολείμματα που μέχρι χθες θεωρούνταν βάρος για το περιβάλλον μετατρέπονται σε πολύτιμο ενεργειακό πόρο. Η ενέργεια επιστρέφει στην κοινωνία, η θερμότητα στην τοπική οικονομία και τα οφέλη στους ίδιους τους πολίτες. Αυτή είναι η ουσία της βιώσιμης ανάπτυξης», τόνισε.

Κατά τη δεύτερη ενότητα της εκδήλωσης, που ήταν αφιερωμένη στην Ημέρα Ενεργειακών Κοινοτήτων Ελλάδας 2026, ο κ. Αυγενάκης μετέφερε τους θερμούς χαιρετισμούς του Προέδρου της Βουλής και στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση του ενεργειακού μέλλοντος της χώρας.

Όπως επεσήμανε, οι ενεργειακές κοινότητες αποτελούν μία από τις σημαντικότερες εκφράσεις της ενεργειακής δημοκρατίας, καθώς μετατρέπουν τους πολίτες από απλούς καταναλωτές σε ενεργούς συμμέτοχους της παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας.

«Η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να αφορά λίγους. Οφείλει να είναι μια ανοιχτή και δημοκρατική διαδικασία, στην οποία οι πολίτες, οι τοπικές κοινωνίες, οι δήμοι και οι μικρές επιχειρήσεις αποκτούν ουσιαστικό ρόλο και πραγματικό μερίδιο στα οφέλη της ανάπτυξης», ανέφερε.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο έργο και τη διαδρομή της ΜΙΝΩΑ Ενεργειακής, της πρώτης ενεργειακής κοινότητας της Κρήτης και της νησιωτικής Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι αποτελεί πρότυπο εφαρμογής ενός μοντέλου που συνδυάζει την καινοτομία με την κοινωνική προσφορά.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις δράσεις στήριξης ευάλωτων νοικοκυριών, στη λειτουργία Γραφείου Ενεργειακής Φτώχειας και στη διάθεση μέρους της παραγόμενης ενέργειας για κοινωνικούς σκοπούς, υπογραμμίζοντας ότι η πράσινη μετάβαση αποκτά πραγματικό περιεχόμενο μόνο όταν υπηρετεί τον άνθρωπο.

Κλείνοντας, ο κ. Αυγενάκης συνεχάρη τη ΔΕΣΜΗ Ενεργειακών Κοινοτήτων Ελλάδας για την καθιέρωση της Ημέρας Ενεργειακών Κοινοτήτων, τη ΜΙΝΩΑ Ενεργειακή για την πρωτοπορία και το όραμά της, καθώς και όλους τους φορείς που συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου.

«Οι ενεργειακές κοινότητες δεν παράγουν μόνο ενέργεια. Παράγουν συνεργασία, κοινωνική συνοχή, τοπική ανάπτυξη και αισιοδοξία. Αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα μιας Ελλάδας που προχωρά μπροστά με καινοτομία, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνάμεις των ανθρώπων της», κατέληξε.