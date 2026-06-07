Χανιά: Η φρουρά των φυλακών κατέρριψε drone που μετέφερε σύνεργα απόδρασης

«Φορτωμένο» με εργαλεία το drone που καταρρίφθηκε το βράδυ του Σαββάτου

Ένα drone που επιχειρούσε να μεταφέρει αντικείμενα απόδρασης, ανάμεσά τους κόφτη, σκοινί και μαχαίρι τύπου πεταλούδας, εντόπισαν και κατέρριψαν υπάλληλοι της Εξωτερικής Φρουράς Χανίων το βράδυ του Σαββάτου (6/6), στο κατάστημα κράτησης της περιοχής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Καταστημάτων, το περιστατικό σημειώθηκε στις 19:10, όταν προσωπικό της φρουράς εντόπισε μη επανδρωμένο αεροσκάφος να εισέρχεται στον εναέριο χώρο της φυλακής μεταφέροντας ύποπτο φορτίο.

«Η αντίδραση των στελεχών υπήρξε άμεση και απόλυτα συντονισμένη», ανέφερε η Ομοσπονδία, επισημαίνοντας ότι το drone εξουδετερώθηκε και κατέληξε στην ταράτσα του κτηρίου.

Ένας Εξωτερικός Φρουρός που εκτελούσε υπηρεσία σκοπού αντιλήφθηκε κρατούμενο να επιχειρεί να προσεγγίσει το σημείο πτώσης. Η παρέμβαση των σωφρονιστικών υπαλλήλων ήταν άμεση. Ο κρατούμενος ακινητοποιήθηκε και το πακέτο που μετέφερε το drone περισυνελέγη με ασφάλεια.

Το περιεχόμενο του drone

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, «ο έλεγχος του περιεχομένου αποκάλυψε αντικείμενα που δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας για τον σκοπό της αποστολής». Μεταξύ αυτών βρέθηκαν λάμες σιδηροπρίονου, κόφτης συρμάτων, σκοινί αναρρίχησης, κλειδιά τύπου Άλεν, καραμπίνερ, μαχαίρι τύπου πεταλούδας, κινητά τηλέφωνα με τον εξοπλισμό τους, ρούτερ, ασύρματα ακουστικά και κάρτες SIM.

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι «η φύση των ευρημάτων καταδεικνύει πως η έγκαιρη επέμβαση των στελεχών της Εξωτερικής Φρουράς απέτρεψε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη εξέλιξη, η οποία θα μπορούσε να συνδεθεί με οργανωμένο σχέδιο απόδρασης και να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και των πολιτών».