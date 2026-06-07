Θα κλείσει και πάλι ο ΒΟΑΚ για την απομάκρυνση επισφαλών βραχωδών όγκων

Από τον ΑΚΤΟΡΑ ανακοινώνεται ότι εξαιτίας έκτακτων γεωτεχνικών συνθηκών στην περιοχή εκτέλεσης ορυγματικών εργασιών, στην Χ.Θ. 8+300 του έργου και συγκεκριμένα στην περιοχή της γέφυρας Ξεροπόταμου, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ την Τετάρτη 10/06/2026 από τις 09.00 π.μ. – 17.00 μ.μ. & την Πέμπτη 11/06/2026 από τις 09.00 π.μ. – 17.00 μ.μ. για την απομάκρυνση επισφαλών βραχωδών όγκων.

Σ’ αυτό το διάστημα, η κίνηση των μικρών οχημάτων, θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

Για μικρά οχήματα και λεωφορεία που κινούνται από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο η κίνηση θα πραγματοποιείται μέσω της διαδρομής Παλαιά Εθνική Οδός – Λακώνια – Κόμβος Κριτσάς – Αγ. Νικόλαος.

Για μικρά οχήματα και λεωφορεία που κινούνται από Aγιο Νικόλαο προς Νεάπολη η κίνηση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού.

Η κίνηση βαρέων οχημάτων θα συνεχίσει να πραγματοποιείται μέσω του υφιστάμενου ΒΟΑΚ με περιοδική διακοπή των εργασιών και άνοιγμα του δρόμου μέσα στη μέρα.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ