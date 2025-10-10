Με Νίκο Καρβέλα και λαμπερές προσωπικότητες το πάρτι της Θεοδοσίας Ζεγκινιάδου

Ένα λαμπερό πάρτι, στο οποίο έδωσαν το «παρών» προσωπικότητες του ιατρικού κόσμου, ακαδημαϊκοί, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, καθώς και ο καταξιωμένος καλλιτέχνης, Νίκος Καρβέλας πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Την εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Monasty στο κέντρο της πόλης, διοργάνωσε το Ανδρολογικό Κέντρο της Θεοδοσίας Ζεγκινιάδου, με αφορμή τα 30 χρόνια πορεία του στον χώρο.

Σε αυτήν η γνωστή βιολόγος αναπαραγωγής είχε δίπλα της φίλους, συνεργάτες και εκλεκτούς καλεσμένους, καθώς και ανθρώπους, που έχουν συμπορευθεί όλα αυτά τα χρόνια μαζί της.

Το κλίμα στο λαμπερό πάρτι της Δρ. Ζεγκινιάδου, η οποία είναι πρωτοπόρος και καινοτόμος στον χώρο της Εργαστηριακής Ανδρολογίας, ήταν γιορτινό, με συγκίνηση, χαμόγελα και πολλές αναμνήσεις από μια πορεία γεμάτη γνώση, επιτυχίες και ανθρωπιά.

Μεταξύ άλλων το «παρών» από τον πολιτικό χώρο έδωσαν οι Σταύρος Καλαφάτης (Υφυπουργός Ανάπτυξης), Δημήτρης Κούβελας (Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Θεσσαλονίκη), Γιάννης Παπαγεωργίου (Συντονιστής του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη) και Απόστολος Αβδελάς (πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής).

Η βραδιά επιφύλαξε και μια απρόσμενη, μουσική πινελιά: ο Νίκος Καρβέλας, που «έτυχε» να βρίσκεται εκεί, δεν αντιστάθηκε στο πιάνο του λόμπι και, όπως μόνο εκείνος ξέρει, χάρισε μια στιγμή αυθόρμητης μαγείας στους παρευρισκόμενους.

Οι νότες του έδωσαν έναν ανάλαφρο, χαρούμενο τόνο στη βραδιά, που θα μείνει αξέχαστη.