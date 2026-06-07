Κρήτη:Εορτασμός «Ημέρας τιμής των Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας»

Σήμερα (07.06.2026), Κυριακή των Αγίων Πάντων, γιορτάστηκε πανελλαδικά η καθιερωμένη «Ημέρα Τιμής των Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας».

Στο πλαίσιο του εορτασμού για την ημέρα αυτή πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας της Γενικής Περιφερειακής Διεύθυνσης Αστυνομίας Κρήτης και αναγνώστηκε η Ημερήσια Διαταγή του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τελέσθηκαν δοξολογίες υπέρ των αποστράτων αστυνομικών, στα Χανιά στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κυδωνίας & Αποκορώνου κ.Τίτου, στο Ρέθυμνο στον Ιερό Ναό Τεσσάρων Μαρτύρων χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης & Αυλοποτάμου κ.κ. Προδρόμου, στο Ηράκλειο στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου και στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν επίσημοι και εκπρόσωποι τοπικών αρχών, Πρόεδροι και μέλη των ενώσεων αποστράτων αστυνομικών, Πρόεδροι και μέλη συνδικαλιστικών ενώσεων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του πολιτικού προσωπικού και των τοπικών διοικήσεων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών καθώς και αστυνομικό προσωπικό.