ΚΡΗΤΗ

Σύλληψη 37χρονου αλλοδαπού σε περιοχή της Κρήτης για φερόμενη συμμετοχή στη Hamas

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες, Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, σε περιοχή της Κρήτης, 37χρονος αλλοδαπός παλαιστινιακής καταγωγής, έπειτα από κοινή επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση HAMAS, καθώς και για λήψη εκπαίδευσης και ταξίδι για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, από τα οποία προέκυψαν ενδείξεις διασύνδεσης του 37χρονου με πρόσωπα που απασχόλησαν πρόσφατα τις αρχές άλλης ευρωπαϊκής χώρας για υποθέσεις τρομοκρατίας. Παράλληλα, ερευνώνται στοιχεία που αφορούν εκπαίδευσή του στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών υλών.

Μάλιστα, ο 37χρονος εργαζόταν και διέμενε σε περιοχή της Κρήτης, ενώ, όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Κατά τις επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες στην Κρήτη και την Αττική, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

• συσκευές κινητής τηλεφωνίας,
• φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

• φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων,
• κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων,

• αναλυτικός ζυγός ακριβείας εργαστηριακού τύπου και
• εργαστηριακός μαγνητικός αναδευτήρας με θερμαινόμενη πλάκα.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

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