Η Παπούρα κέρδισε διεθνές βραβείο που θα παραλάβει η Μενδώνη

Η ανακάλυψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου στον λόφο Παπούρα κέρδισε το Βραβείο “International Archaeological Discovery Award Palmyra”, που είναι αφιερωμένο στη μνήμη του αρχαιολόγου Khaled al-Asaad, που έδωσε τη ζωή του για να προστατεύσει τις αρχαιότητες της Παλμύρας, αλλά και το βραβείο “Special Award” (βραβείο κοινού) του Mediterranean Exchange of Archaeological Tourism.
Η τελετή βράβευσης θα λάβει χώρα στις 31 Οκτωβρίου στο Paestum, σύμφωνα με την ανακοίνωση της οργανωτικής επιτροπής ενώ το βραβείο… σε μια αποστροφή της τύχης θα παραλάβει η υπουργός Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη και η ΓΔΑΠΚ Ολυμπία Βικάτου, «που -όπως τονίζει ο Σύλλογος Αρχαιολόγων που γνωστοποιεί το γεγονός- έχουν ταχθεί υπέρ της τοποθέτησης ραντάρ και κεραίας σε απόσταση 32 μ. από το μοναδικό μνημείο, ενάντια στη βούληση της αρχαιολογικής κοινότητας και του κρητικού λαού».
Σε σχετική ανακοίνωση τονίζεται χαρακτηριστικά: «Η Ελλάδα θριαμβεύει στο BMTA 2025, με την κατάκτηση του Βραβείου «Παλμύρα» και του «Ειδικού Βραβείου».
Η ανακοίνωση των οργανωτών για την παραλαβή του βραβείου από την κυρία Μενδώνη
Είναι η εκπληκτική ανακάλυψη ενός αρχαίου μινωικού κτηρίου στην Κρήτη, που χρονολογείται πάνω από 4.000 χρόνια, που κέρδισε το Διεθνές Βραβείο Αρχαιολογικής Ανακάλυψης «Παλμύρα» και το «Ειδικό Βραβείο», όπως αποφασίστηκε από το κοινό των οπαδών του Μεσογειακού Ανταλλακτηρίου Αρχαιολογικού Τουρισμού στο Paestum».
Οι τέσσερις αρχαιολογικές ανακαλύψεις που διεκδικούσαν το βραβείο, εκτός της Παπούρας, ήταν:
– Καμπότζη, 100 κομμάτια αγαλμάτων από ψαμμίτη βρέθηκαν σε αμμώδες έδαφος
– Ελλάδα, στο νησί της Κρήτης, ένα μυστηριώδες παλάτι που θυμίζει τον μύθο του λαβυρίνθου
– Ισραήλ, φορτίο από ναυάγιο της Ύστερης Εποχής του Χαλκού βρέθηκε στα ανοιχτά της Χάιφα
– Περού, ένας τελετουργικός ναός 5.000 ετών κάτω από έναν αμμόλοφο
– Τουρκία ένας δρόμος με ρωμαϊκές κιονοστοιχίες μήκους 800 μέτρων
Το βραβείο έχει θεσπίσει η Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico Archaeological Tourism Exchange, ενώ μπορούσε να ψηφίσει και το κοινό.
Eπίσης, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, ως γνωστόν με την υποστήριξη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, οργανώνει τη πρώτη διάλεξη της σειράς «Περιηγήσεις με την Αρχαιολογική Υπηρεσία» την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, ώρα 12 μ., στην αίθουσα Cinobo Opera, στην οδό Ακαδημίας 57, στην Αθήνα.
Δανάη Κοντοπόδη, αρχαιολόγος ΕΦΑ Ηρακλείου: «Προκαταρκτικά αποτελέσματα της ανασκαφικής έρευνας στο ύψωμα Παπούρα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας».
Αυξάνεται η λίστα συμπαράστασης
Η λίστα των συλλόγων και των φορέων, που συμπαρίστανται στον αγώνα για την διάσωση του μνημείου της Παπούρας, αυξάνεται διαρκώς.
Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου και η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου-Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ. εκφράζουν την έμπρακτη στήριξή της στους ανθρώπους και στους φορείς που αγωνίζονται για τη διάσωση και την προστασία του αρχαιολογικού μνημείου στον λόφο Παπούρα, ένα εύρημα ανεκτίμητης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας για την Κρήτη και τη χώρα μας.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ