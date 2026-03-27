Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) έλαβε την ετήσια πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας από τη ΡΑΑΕΥ στις 24/3/2026

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)], ως Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, έλαβε και φέτος την επίσημη πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας, κατόπιν της διαδικασίας αξιολόγησης που διενεργήθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλάμβανε τη συνολική εξέταση της διοικητικής, διαχειριστικής, επιχειρησιακής και τεχνικής επάρκειας του φορέα, σύμφωνα με τις διεθνείς καλές πρακτικές, καθώς και την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας, με βάση τα κριτήρια που έχει θεσπίσει η ΡΑΑΕΥ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης, ο φορέας διαθέτει σαφές και λειτουργικό οργανωτικό σχήμα, με πλήρως καθορισμένες αρμοδιότητες και εφαρμόζει αποτελεσματικούς μηχανισμούς διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, ενώ έχει αναπτύξει τεκμηριωμένα εγχειρίδια λειτουργίας που υποστηρίζουν την καθημερινή του δραστηριότητα.

Παράλληλα, αναπτύσσει μετρήσιμους στόχους, και συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης της απόδοσης, ενισχύοντας τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών του. Επιπλέον, διακρίνεται για τον οργανωμένο σχεδιασμό πρόληψης, τις ολοκληρωμένες μελέτες και την υψηλή τεχνική του επάρκεια.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοοικονομική του βιωσιμότητα, ο φορέας παρουσιάζει θετικό ισολογισμό για το έτος 2024, με κερδοφόρα χρήση και αύξηση του κύκλου εργασιών, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή οικονομική του πορεία.

Η πιστοποίηση αποτελεί προϋπόθεση για την εκταμίευση πόρων από το Πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΚΑ) 2021 – 2027, και επιβεβαιώνει τη συνεχή πρόοδο και τη δέσμευση της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) στην παροχή αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων, αναγνωρίζοντας τη συστηματική προσπάθεια και τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα για την ορθή διαχείριση των στερεών αποβλήτων, για την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ), συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόοδο της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και στην ευημερία των τοπικών κοινωνιών.

